Impfen in Apotheken: Bedarf im Kreis Dillingen ist gering

Mit dem „Tag des Impfens“ wird am 8. Oktober für Corona- und Grippeimpfungen in Apotheken geworben. Seit rund fünf Jahren ist dieser Service auch in Apotheken erlaubt – allerdings unter strengen Voraussetzungen. 2020 wurde das Infektionsschutzgesetz angepasst, um dem hohen Bedarf an Corona-Impfungen entgegenzuwirken. Doch bislang beteiligt sich im Landkreis nur eine Apotheke – die St. Martin Apotheke aus Lauingen. Woran liegt das?

Impfangebot im Kreis Dillingen ist laut Apothekensprecher gut

Wie Dr. Matthias Schneider, Apothekensprecher des Landkreises, vermutet, sei der Bedarf zu gering. Im Landkreis gebe es bereits ausreichend Hausärzte, die Impfungen anbieten. Grundsätzlich findet Schneider das Konzept nicht schlecht. Er wisse von Regionen bei Nürnberg und im Allgäu, in denen sich einige Apotheken beteiligen, weil der Bedarf dort größer sei.

Apothekerinnen und Apotheker dürfen nach einer absolvierten Fortbildung gegen Grippe (Influenza) und Corona (Covid-19) impfen. Allerdings dürfen sie – anders als Arztpraxen – die Impfarbeit nicht an Fachangestellte übertragen. Das erklärt Tobias Powalowski, der Inhaber der St. Martin Apotheke in Lauingen. Zudem sind eigene Räumlichkeiten notwendig. Das heißt: Wer keine zusätzlichen Räume zur Verfügung hat und zeitlich stark eingebunden ist, für den ist ein Impfangebot knifflig und wenig attraktiv. Powalowski berichtet: „Bei uns war das unkompliziert, da wir in der leer stehenden Arztpraxis über uns Platz hatten.“

An Apotheke impfen lassen: Diese Apotheke bietet den Service an

Powalowski impft seit 2022 gegen Corona, seit 2023 auch gegen Grippe. Die Resonanz sei gut. „Es ist ein niederschwelliges Angebot“, berichtet der Apotheker. Patienten können über eine Internetseite oder telefonisch einen Termin vereinbaren. Die Biontech-Impfungen gegen Corona bietet Powalowski nur einmal wöchentlich mittwochs an, da die Kartuschen jeweils sechs Dosen enthalten und innerhalb von zwölf Stunden verabreicht werden müssen.