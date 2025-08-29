Festival in Wertingen mit Stars an der Gitarre

Das Internationale Gitarrenfestival Wertingen geht in seine 14. Auflage – und diesmal zu einem späteren Termin als gewohnt. Vom 14. bis 16. November wird die Zusamstadt wieder zum Treffpunkt von Musikerinnen und Musikern aus aller Welt. Die Veranstaltung steht wie gewohnt unter der künstlerischen Leitung von Johannes Tonio Kreusch. Der international anerkannte Gitarrist gilt als einer der kreativsten Vertreter seines Fachs und hat es verstanden, das Festival Jahr für Jahr als Plattform für Vielfalt und Qualität zu positionieren. Klassische Werke, Jazz, Blues, Fingerstyle – kaum eine andere Veranstaltung im süddeutschen Raum zeigt die Breite des Instruments in dieser Form.

