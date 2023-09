Interview

06:10 Uhr

Bezirkskandidat Andreas Lehnert will den Stimmkreis sichtbarer machen

Andreas Lehnert aus Wertingen will für die Bayernpartei in den Bezirkstag.

Der 55-jährige Metallbaumeister Andreas Lehnert tritt für die Bayernpartei an. Warum er in den Bezirkstag will.

Herr Lehnert, in eigenen Worten: Was macht eigentlich der Bezirk?



Andreas Lehnert: Der Bezirk entscheidet über die Verteilung der Gelder des Staates in Bezug auf soziale Projekte, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Andreas Lehnert im Steckbrief 1 / 6 Zurück Vorwärts Alter: 55 Jahre

Beruf: Metallbaumeister

Familienstand: verheiratet

Politisch aktiv seit: 2007 in die BP eingetreten

Hobbys: Motorrad, Kanu

Lebensmotto: Wer pünktlich kommt, hat zu viel Zeit. Wo spürt man den Bezirk Schwaben im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen?



Andreas Lehnert: Durch die Unterstützung von öffentlichen sozialen Einrichtungen. Warum wollen Sie in den Bezirkstag? Welche Themen sind Ihnen dort wichtig?



Andreas Lehnert: Die Stärkung der Bedürftigen und der Erhalt von Krankenversorgung im ländlichen Raum. Was wollen Sie dort für Ihren Stimmkreis bewirken?



Andreas Lehnert: Ich möchte die Sichtbarkeit des Stimmkreises erhöhen, gegenüber Augsburg und somit auch gegenüber der Landesregierung.

