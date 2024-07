„Bei Lehrern hat der Name Dillingen einen guten Klang“

BERTHOLD VEH: Sie haben fast sieben Jahre lang die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) in Dillingen geleitet. Was hat sich in dieser Zeit verändert?

ALFRED KOTTER: Die Änderungen sind fundamental, die Dillinger Akademie hat sich massiv verändert. Als ich hier begonnen habe, war die ALP eine Präsenz-Akademie. Wir hatten damals etwa 50.000 Teilnahmen an Kursen im Jahr. Und rund 27.000 Lehrer und Lehrerinnen kamen dazu nach Dillingen. Inzwischen werden jährlich 200.000 Kurse von Lehrkräften gebucht.

