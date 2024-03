Interview mit dem Philosophen Wilhelm Schmid

Der Rat des Philosophen: "Nicht immer an das Glück denken"

Plus Wilhelm Schmid zählt zu den meistgelesenen Denkern in Deutschland. Warum man seine Lesung in Höchstädt am Freitag nicht versäumen sollte.

Von Berthold Veh

Sie sind einer der am meisten gelesenen Philosophen in Deutschland und auch in vielen Talkshows zu sehen. Warum lesen Sie ausgerechnet in der Provinz in Höchstädt?



Wilhelm Schmid: Am liebsten in der Provinz! Dort sind die Menschen freundlich und zugewandt. Zumal es meine Heimatregion Bayerisch-Schwaben ist, der ich mich weiterhin zugehörig fühle. Ich liebe es, den heimatlichen Sprachklang zu hören.

Von Billenhausen bei Krumbach hat es Sie in die Bundeshauptstadt Berlin gezogen. Fühlen Sie sich in Ihrer Heimat noch verwurzelt?



Schmid: Selbstverständlich! Sonst würde ich es in Berlin nicht so gut aushalten, wenn ich nicht diesen Ausgleich hätte. Alle meine Geschwister leben um Krumbach herum und in München, mit denen bin ich immer gerne zusammen.

