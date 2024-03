So wird das Wetter zum Frühlingsanfang im Landkreis Dillingen

Endlich: Der 20. März gilt als offizieller Frühlingsanfang. Und unser Lauinger Wetterbeobachter macht Hoffnung auf einen tollen Tag. Er spricht aber auch von Kälterückfällen.

Die ersten Frühlingsboten sind schon längst zu sehen und riechen. Und auch die Sonne zeigt sich immer mehr, die Temperaturen steigen teils bis 15 Grad Celsius an. Der Frühling kommt, besser: Jetzt ist er da. Denn am 20. März beginnt offiziell das Frühjahr. Es wird vom kalendarischen Frühlingsanfang gesprochen. Wie wird am Mittwoch das Wetter im Landkreis Dillingen? Frühlingshaft?



Benjamin Grimm: Momentan schaut es danach aus, dass uns zum 20. März tatsächlich frühlingshaftes Wetter mit Werten um 15 Grad erwartet. Aber das Wetter scheint zum Wochenende hin wieder unbeständiger zu werden. Wir sollten uns auf nasskaltes Wetter einstellen.

Wie mild oder kalt war es im Vergleich etwa vergangenes Jahr an diesem Tag?



Grimm: Auch 2023 gab es Temperaturen über 10 Grad, bevor zum Monatsende ein Kaltlufteinbruch sogar zeitweise für Flocken sorgte.

Puh, von weißen Flocken wollen wir nichts mehr wissen... Das ist doch vorbei? Oder sollten wir die Handschuhe sicherheitshalber weiterhin nicht wegräumen?



Grimm: Mit unbeständigem, auch teils nasskaltem Wetter muss man jederzeit noch mal rechnen. Vor allem am kommenden Wochenende deutet sich so eine Wetterlage an. Und mit Nachtfrösten muss man - besonders wenn nachts aufklart - bis weit in den Frühling immer wieder mal rechnen. Der April macht bekanntlich, was er will....

Okay, macht es dann überhaupt schon Sinn, die Gartensaison zu eröffnen? Die ersten fleißigen Hobbygärtner und -gärtnerinnen haben die Baumärkte am Wochenende schon gestürmt.



Grimm: Das Wetter in den vergangenen Tagen und Wochen erlaubt es auf jeden Fall, dass wir schon mal Kübelpflanzen und mediterrane Pflanzen zum Akklimatisieren herausstellen. Ihnen tut jetzt im Frühjahr jeder Sonnenstrahl gut. Sollte es nachts frostig werden, die Pflanzen am besten mit einem Vlies schützen - vor allem die frischen Jungtriebe. Auch im Gemüsebeet abdecken.

Hand aufs Herz: Sinnvoller wäre es, noch ein paar Tage zu warten, oder?



Grimm: Geübte und erfahrene Gartler machen das ganz in Ruhe. Sie wissen, was man schon rausstellen kann und was nicht. Sie sind aber auch nicht überrascht, wenn es in den kommenden Wochen zu Kälterückfällen kommt.

Benjamin Grimm. Foto: Simone Fritzmeier (Archivbild)

Der hochmotivierte Hobbygartler wahrscheinlich schon....



Grimm: Wer natürlich jetzt schon mit Beet und Balkon voll durchstarten will, bei dem läuten mit Sicherheit die nächsten Wochen noch mal die Glocken vom Blümchenalarm....

Verstanden, lieber noch ein wenig warten und dann haben alle mehr davon - auch die Pflanzen. Das gilt vermutlich auch beim Thema Reifenwechsel, oder? Ein Sprichwort sagt: von Oktober bis Ostern. In eineinhalb Wochen ist Ostern. Und nun?



Grimm: Die Regel mit dem Reifenwechsel von "O bis O" finde ich immer wieder fragwürdig. Im Oktober haben die meisten doch eh noch Sommerbereifung drauf. Und bis Ostern ist es dann doch eine große Zeitspanne. Nächstes Jahr fällt Ostersonntag beispielsweise auf den 20. April. Zusammengefasst würde ich sagen, dass jeder das selbst einschätzen sollte. Am Ende ist schließlich auch jeder selbst dafür verantwortlich.

Zur Person: Benjamin Grimm beobachtet seit vielen Jahren das Wetter im Landkreis Dillingen und übermittelt die Daten unter anderem an den Deutschen Wetterdienst. Er ist auch seit geraumer Zeit der Wetterexperte unserer Zeitung.