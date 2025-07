Begeisterung beim Jazz-Frühschoppen in Haunsheim

Zahlreiche Jazz-Freunde und solche, die es werden wollen, strömen Jahr für Jahr auf den Haunsheimer Schlossberg, um das Jazz-Open-Air im Hof des Schlosses bei passendem Ambiente zu erleben. So auch am vergangenen Sonntagvormittag, als bei angenehmem Sommerwetter die Jazz-Formation Majazztic den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern Swing, Latin-Jazz sowie jazzige Eigenkompositionen präsentierte. Auch die Ankündigung des amtierenden Weltmeisters im Fach „Akkordeon Jazz“, Salvatore La Ferrera, brachte die Gäste zur Veranstaltung. Denn wann, wenn nicht bei diesem tollen Musik-Event, kann ein international erfolgreicher Jazz-Akkordeon-Spieler in der Region gehört und gesehen werden.

Die Besucherinnen und Besucher belohnten diese gemeinsamen Jazz-Rhythmen des Ensembles und des Weltmeisters nach jedem einzelnen Musikstück mit lautstarkem Beifall. Die Musiker, angeführt von Wolfgang Düthorn (Kontrabass), Gerhard Rehm (Gitarre), Tom Höpfner (Schlagzeug), und Christian Kempter (Vibrafon, Akkordeon) mit ihrer großartigen Flötistin Sonja Lorenz servierten, wie immer bei diesem Haunsheimer Open-Air-Jazzfrühschoppen ihr können dem gut gelaunten Publikum. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich seit nun schon über 23 Jahren immer mehr Jazz-Begeisterte bei dieser großartigen Veranstaltung treffen und das ganze Ambiente von Musik, der Natur des Schlosshofes im Beisammensein von anderen Liebhaberinnen und Liebhabern der Veranstaltung genießen.

Begeisterte Besucher im Haunsheimer Schlosshof

Und so betonten Besucher, die schon seit den Anfängen des Jazzfrühschoppens im Schlosshof von Haunsheim dabei waren, ebenso wie erstmalige Gäste des Open-Air-Events in Haunsheim übereinstimmend: „Einfach toll, solch eine Veranstaltung mit großartiger Musik hier in der Region zu erleben. Wir kommen im nächsten Jahr sicher wieder!“

Der Veranstalter des Events ist seit mehr als zwei Jahrzehnten der Freundeskreis Schloss Haunsheim. Der Verein um Vorsitzende und Schlossherrin Daniela von Hauch hat zum Ziel, kulturelle Veranstaltungen in der Region zu fördern und das geschichtliche Erbe des Schlosses zu erhalten.