„Jesus schaltet sein Licht nach Weihnachten nicht ab“

Liebe Leser und Leserinnen,

die letzten Christbäume werden in den nächsten Tagen noch abgeräumt und rausgeschafft, Weihnachtsdeko und Weihnachtsbeleuchtungen abgehängt und aufgeräumt bis zum nächsten Jahr. Es ist schon ein ziemlicher Aufwand jedes Jahr „rund ums Fest“. Und dafür ist dann doch recht bald wieder alles vorbei; nur in der Kirche halten sich die „Sonntage nach Epiphanias“ noch hartnäckig. Für den Rest der Welt geht’s jetzt mit Fasching weiter – entweder stürmen verkleidete Narren die Bühnen und Säle oder ausgemacht närrische Menschen drängen sich weltweit an die Macht, so dass es einem angst und bange werden kann. Friede auf Erden – das war vorgestern. Wird weggeräumt bis zum nächsten Jahr.

„Das aufgehende Licht aus der Höhe wird uns besuchen“

Ganz andere Töne schlägt ein Bibelwort für diesen Sonntag an: „Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die in Finsternis und Schatten des Todes sitzen und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.“ (Lukasevangelium 1,78f).

Die Welt ist nach Weihnachten wieder „ganz die alte“. Als ob nichts gewesen wäre, wird wieder gekämpft, gestritten, gelitten und gestorben. Und doch: Das „Licht aus der Höhe“, dieser Jesus Christus, der sich selbst als Licht der Welt bezeichnet hat: Der gibt sich nicht zufrieden mit einem Auftritt an den Festtagen. Der schaltet sein Licht nicht ab, zieht sich nicht achselzuckend zurück aus allem. Sondern er verdreht Menschen den Kopf, nistet sich in ihren Herzen ein mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. So verschafft er seinem Licht und dem Frieden Platz und lässt sie dort wirken.

Ja, das dauert. Aber was Gott sich und uns einmal in den Kopf gesetzt hat, das wird! Das nimmt Schritt für Schritt Gestalt an, spottet aller Welt – und kommt. Gott findet einen Weg. Mit uns.

Pfarrerin Stephanie Kastner, evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Haunsheim /Bachtal