Tischtennis-Turnier in Höchstädt bringt Spende für die Kartei der Not

Anfang Mai ging es in der Nordschwabenhalle in Höchstädt wieder heiß her. Beim neunten Mitternachtsturnier der Abteilung Tischtennis der SSV Höchstädt haben zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Bestes gezeigt und beim Tischtennisspielen alles gegeben.

Die SSV Höchstädt stockt den Spendenbetrag auf

Gewonnen haben alle, denn ein Teil des Erlöses ging an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Pro Mannschaft, Hobbyteam oder ambitioniertem Spieler wurde ein Teil der Anmeldegebühren für den guten Zweck einbehalten. Somit blieben 140 Euro bei der SSV Höchstädt, die den Spendenbetrag schließlich auf 250 Euro erhöhte.

Die Spende wurde beim Helferfest übergeben

Die Übergabe erfolgte nun im Rahmen des Helferfestes. Mit der Spende kann das Leserhilfswerk Menschen in der Region helfen, die unverschuldet in Not geraten sind.

