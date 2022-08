Termin beim Dillinger Landrat: Kommt Tempo 30 in Kesselostheim?

Eine Rentnerin kämpft für Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt. Ihr Kampf hat sie nun auch zum Landrat geführt.

Anni Kalchgruber ist zu Tränen gerührt. Dass sie mit ihren 86 Jahren noch einen solchen Aufruhr auslösen würde, hätte sich die Kesselostheimerin sicher nicht vorstellen können. Fernsehkameras und Radiomikrofone sind am Donnerstagvormittag im Landratsamt auf sie gerichtet, als sie Landrat Markus Müller ( Freie Wähler) ihr Anliegen vorträgt: Sie möchte, dass in Kesselostheim statt Tempo 50 nur Tempo 30 gilt, damit die Kinder im Ort sicher zur Bushaltestelle kommen (wie berichtet).

Gefährlich für die Kinder im Ort im Kesseltal

Kalchgruber und ihre Unterstützer haben eine Unterschriftenliste und einen Filmtipp für den Landrat dabei: Mit einem YouTube-Video begann schließlich alles. Darin dokumentierte der Ortssprecher der Grünen-Ortsgruppe Reinhold Zitzlsperger die Verkehrssituation in Kesselostheim. Brausende Lastwagen, ein einsamer Radler, der vom Novembernebel verschluckt wird, und Anni Kalchgruber mit ihrer Enkelin sind darauf zu sehen, wie sie zum Schulbus wollen. Viel zu gefährlich findet Kalchgruber die jetzige Situation. Doch nicht nur die Sicherheit der Kinder beschäftigt die Kesselostheimer, auch der Lärm ist ein Thema.

Auch Anfragen aus Diemantstein und Bissingen

Doch nicht nur bei ihnen, wie Bissingens Bürgermeister Stephan Herreiner (Freie Wähler) zu bedenken gibt. Auch in Diemantstein und in Bissingen habe es Anfragen gegeben, ob man das Tempo nicht drosseln könne. Landrat Müller hat am Donnerstag gute Nachrichten für die 86-Jährige. Er möchte ein Prüfverfahren einleiten, um die Situation zu bewerten und zu sehen, ob Tempo 30 in Kesselostheim mit der Straßenverkehrsordnung vereinbar wäre. Nur 15 Minuten hat der Termin beim Landrat gedauert, doch für Anni Kalchgruber war er ein kleiner Sieg. "Ich hab' Hoffnung für die ganzen Kinder", sagt die 86-Jährige. "Jetzt muss ich mich aber erst mal hinlegen."

