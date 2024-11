„D‘r Bauern-Nero“ wird in Kicklingen aufgeführt

Theater in Kicklingen, das heißt heitere und humorvolle Theaterinszenierung mit einem stimmungsvollen Bühnenbild. Nach langen intensiven Proben verspricht die Theaterbühne nun mit ihrem aktuellen Stück den Besuchern und Besucherinnen vergnügliche Abende im Schützenheim Kicklingen.

Aufgeführt wird diese Saison die Komödie in drei Akten von Ralf Kaspari mit dem Titel „D‘r Bauern-Nero“ unter der Regie von Konrad Lachenmayr. Charakteristisch überzeugend setzen die Schauspieler und Schauspielerinnen die Rollen in Szene.

Am 3. Januar gibt es eine Kinder und Seniorenvorstellung

Die Kinder- und Seniorenvorstellung findet am Freitag, 3. Januar, um 13.30 Uhr statt. Und das sind die Termine der Abendvorstellungen: Freitag, 3. Januar, Samstag, 4. Januar, beide um 19.30 Uhr, Sonntag, 5. Januar, 18 Uhr, Freitag 10. Januar, Samstag, 11. Januar, beide um 19.30 Uhr, Sonntag, 12. Januar, 18 Uhr sowie Freitag, 17. Januar, und Samstag, 18. Januar, jeweils um 19.30 Uhr.

Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 8. Dezember, von 14 Uhr bis 15.30 Uhr im Schützenheim Kicklingen statt. Weitere Karten gibt es ab 9. Dezember jeweils von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 17 bis 19 Uhr bei Sandra Gütinger-Uhl unter Telefon 09074/4244837 sowie an der Abendkasse. (AZ)