Trauer um Dillingens ehemaligen Zweiten Bürgermeister Franz Jall

Nach schwerer, seltener Krankheit ist Franz Jall in der Nacht von Sonntag auf Montag gestorben. Der Kicklinger war über Jahre im Dillinger Stadtrat aktiv und bekleidete zahlreiche weitere Ämter. Von 2008 bis 2020 war Jall zudem Dillingens Zweiter Bürgermeister und parallel auch in der Kreispolitik aktiv. Erst vor einem Jahr hatte sich Jall krankheitsbedingt aus dem Dillinger Kreistag verabschiedet. Er hinterlässt seine Frau Luise, Tochter Sandra, Sohn Holger und drei Enkelkinder. Sie werden sich an einen Mann erinnern, der stets ein Lächeln auf den Lippen hatte.

Vor etwas mehr als einem Jahr hat sich Franz Jall aus der aktiven Politik zurückgezogen. Der Kicklinger beendete seine Tätigkeit als CSU-Kreisrat nach 21 Jahren. Für den Landkreis war Jall auch in zahlreichen weiteren Funktionen aktiv. So war er Mitglied in zahlreichen Ausschüssen und zeitweise Aufsichtsrat der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen sowie der Europäischen St. Ulrichs-Stiftung. Einen Platz im Herzen hatte Jall zudem für die Kultur übrig und engagierte sich als Vorsitzender des Trägervereins der Dillinger Kulturtage.

Franz Jall: In „nahezu allen Ausschüssen“ in der Dillinger Stadtpolitik

Auch in der Dillinger Stadtpolitik hat Jall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bürgermeister Frank Kunz ehrte ihn 2022 deshalb mit dem goldenen Ehrenring der Stadt. Zuvor hatte er bereits die Goldene Bürgermedaille und den Bürgerbrief erhalten. In einem Nachruf lobt Kunz im Namen der Stadt Jalls Verdienste, spricht von seinem Engagement in „nahezu allen Ausschüssen“ der Stadt, wo Jall seinen „hochgeschätzten Sachverstand“ einbringen konnte.

Der Bankkaufmann arbeitete sich zum Bankvorstand der Raiffeisenbank Bissingen hoch, zehn Jahre lang war er sogar Vorstandsvorsitzender der Bank, die inzwischen mit der Raiffeisenbank Ries fusioniert hat.

Für seine Verdienste an der Dorferneuerung wurde Jall mit der Staatsmedaille ausgezeichnet

Jall setzte sich aber auch für Themen der ländlichen Entwicklung ein und brachte nicht nur die Dorferneuerung in seinem Heimatstadtteil Kicklingen voran. 2017 erhielt er für seine Bemühungen in München die bayerische Staatsmedaille in Silber. Dabei habe er sich, obwohl das damals noch nicht gängige Praxis war, für die Bürgerbeteiligung an der Dorferneuerung eingesetzt, so die Begründung für die Auszeichnung.

Bei all den Tätigkeiten fand Jall auch noch Zeit, sich als Kirchenpfleger und Fußballspieler und Trainer beim SV Kicklingen-Fristingen zu betätigen. „Alles, was er gemacht hat, hat er mit Herzblut gemacht“, sagt seine Frau Luise. Dass ihm auch seine Familie wichtig war, lässt sich erahnen, wenn man die Zeilen auf seiner Todesanzeige liest. „Immer ein Herz, das für uns schlug, immer Liebe für alle genug!“, schreiben seine Lieben über den Familienvater und dreifachen Opa.

Seit 1975 war der Kicklinger mit Luise Jall verheiratet. Nächstes Jahr hätten die beiden ihre Goldhochzeit gefeiert. 1970 hatte sich das Paar kennengelernt. „Wir hatten einfach ein tolles Leben. Er war der Mann meiner Träume. Und ich bin immer hinter ihm gestanden, das hat er auch geschätzt“, sagt Luise Jall über ihren Mann. Er sei jemand gewesen, der immer zufrieden war, immer ein Lächeln auf den Lippen hatte. „Zornige Momente? Kennt man von ihm nicht. Jeder Mensch war für ihn gleich“, sagt Jall. Zu Hause ist er nun im Alter von 71 Jahren gestorben. (mit sb)