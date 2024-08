Zum ersten Mal in Kita und Kindergarten: Tipps von der Dillinger Familienberatung

Festen Ablauf einführen:

Lassen Sie das Kind anfangs täglich um die gleiche Zeit und mit der gleichen Person in die Kita gehen, rät Werner. Gut sei es auch, wenn der Morgen mit Aufwachen und Fertigmachen immer ähnlich abläuft. So gebe es etwas Gleichbleibendes zwischen den vielen Neuerungen. „Versuchen Sie auch – so gut es geht – zusätzliche Veränderungen in der Übergangszeit zu vermeiden“, sagt die Beraterin. Stünden parallel weitere Neuerungen an, könne es passieren, dass diese das Kind überforderten.