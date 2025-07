Das Kino-Open-Air im Wertinger Schlossgarten geht in die elfte Runde

Eine laue Sommernacht, der Duft von Popcorn und ein spannender Film im Schlossgarten: Das Kino-Open-Air in Wertingen startet in diesem Jahr in die elfte Runde. Vom 31. Juli bis zum 28. August wird jeden Tag ein Kinofilm aus dem aktuellen Programm im Schlossgraben gezeigt. Nach wenigen Tagen Pause findet dann vom 4. bis zum 10. September die „Bully-Woche“ statt, in der jeden Abend der neue Film von Michael Bully Herbig „Das Kanu des Manitu“ auf der Leinwand läuft. Am 14. August hat das Werk Premiere und läuft bereits drei Wochen vor den Open-Air-Vorstellungen im Filmtheater Wertingen.

