Kleinkraftradfahrer in Syrgenstein gefährdet: Autofahrer zwingt Jugendlichen zum Ausweichen in die Wiese

Syrgenstein

Autofahrer drängt Rollerfahrer bei Syrgenstein von Straße

Ein Autofahrer bremst von dem Ortseingang Landshausen stark runter. Ein 16-Jähriger möchte auf seinem Kleinkraftrad überholen – und gerät in eine gefährliche Situation.
    |
    |
    |
    Ein Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. (zu dpa: «Polizei befreit Hund aus heißem Auto»)
    Ein Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. (zu dpa: «Polizei befreit Hund aus heißem Auto») Foto: Bernd Weibrod, dpa (Symbolbild)

    Am Sonntag kam es auf der Verbindungsstraße von Ballhausen nach Landshausen zu einer gefährlichen Situation während eines Überholvorgangs. Der Polizei zufolge wurde dabei ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer gefährdet.

    Rollerfahrer muss in Wiese neben der Fahrbahn ausweichen

    Der Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr, als der Jugendliche auf seinem Kleinkraftrad von Ballhausen in Richtung Landshausen unterwegs war. Vor ihm fuhr ein 57-jähriger Autofahrer und reduzierte am Ortseingang Landshausen sehr stark seine Geschwindigkeit. Der 16-Jährige entschloss sich daraufhin, das Auto zu überholen. Während des Überholvorgangs lenkte der 57-Jährige sein Auto nach links in Richtung des 16-Jährigen, was diesen dazu zwang, nach links in die Wiese neben der Fahrbahn auszuweichen. Es kam zu keinem Kontakt der Fahrzeuge. Der 16-Jährige konnte in der Wiese anhalten und blieb unverletzt. Eine Streife der Dillinger Polizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf.

    Gegen den 57-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Nötigung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet. (AZ)

