Autofahrer drängt Rollerfahrer bei Syrgenstein von Straße

Am Sonntag kam es auf der Verbindungsstraße von Ballhausen nach Landshausen zu einer gefährlichen Situation während eines Überholvorgangs. Der Polizei zufolge wurde dabei ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer gefährdet.

Rollerfahrer muss in Wiese neben der Fahrbahn ausweichen

Der Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr, als der Jugendliche auf seinem Kleinkraftrad von Ballhausen in Richtung Landshausen unterwegs war. Vor ihm fuhr ein 57-jähriger Autofahrer und reduzierte am Ortseingang Landshausen sehr stark seine Geschwindigkeit. Der 16-Jährige entschloss sich daraufhin, das Auto zu überholen. Während des Überholvorgangs lenkte der 57-Jährige sein Auto nach links in Richtung des 16-Jährigen, was diesen dazu zwang, nach links in die Wiese neben der Fahrbahn auszuweichen. Es kam zu keinem Kontakt der Fahrzeuge. Der 16-Jährige konnte in der Wiese anhalten und blieb unverletzt. Eine Streife der Dillinger Polizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf.

Gegen den 57-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Nötigung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet. (AZ)