Das Literaturfestival ist eine Chance für Nordschwaben

Plus Das Literaturfestival Nordschwaben ist noch jung. Nun startet es in die zweite Saison. Eines hat sich zur ersten Auflage schon verbessert, doch es ist noch Luft nach oben.

Ein eigenes Literaturfestival in Nordschwaben, das klingt gut. Die Literatur zu den Leuten holen, auch in ländliche Gebiete. Die Idee überzeugt, jetzt sind die Menschen in der Region am Zug, dass sie sich nach der Pandemie wieder in die Veranstaltungsräume trauen. Die Projektleiter haben bekannte Namen aus der Literaturszene gewinnen können. Ein solches Festival kann die Region attraktiver machen und das kulturelle Portfolio gehörig aufwerten. In solch einem Portfolio ist vor allem eines wichtig: Vielfalt. Denn nicht nur für Literaturfans sollte etwas geboten werden, sondern auch für jüngere Menschen, so wie beim Donauside-Festival in Dillingen oder beim Wisdom-Tooth-Festival in Bissingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen