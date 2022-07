Dillingen hat das Beste aus dem Rathausbrand vor fünf Jahren gemacht

Plus Niemand wünscht sich den Brand eines Rathauses. Die Stadt Dillingen jammerte nicht über das Unglück, sondern ergriff eine Chance.

Als vor fünf Jahren das Dillinger Rathaus brannte, waren das beängstigende Bilder. Eine gewaltige Rauchsäule stand über der Stadt, lodernde Flammen schlugen aus den zerborstenen Fenstern des Großen Sitzungssaals. Einsatzkräfte der Feuerwehr setzten alles daran, um ein Übergreifen der Flammen vom Altbau auf die anderen Gebäudeteile zu verhindern.