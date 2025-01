Fröhliches Nebeneinanderherplanen in Sachen Windkraft

Der regionale Planungsverband hat geplant. Was auch sonst, möchte man meinen. Doch nach Ansicht vieler Rathauschefs im Landkreis Dillingen hat sich der Verband eher verplant. Und noch bevor sich der Planungsverband verplant hatte, haben die Gemeinden geplant und diskutiert, wo in ihren Gemeindegebieten am ehesten Windkraftanlagen entstehen könnten. Natürlich sind nicht alle Standorte allein auf rationale Gründe, wie etwa die erwartete Windhöffigkeit oder der Abstand zum nächsten Einspeisepunkt, zurückzuführen, sondern auch politische.

