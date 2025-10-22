Unverständlich: Warum den Gundremminger Kühltürmen hinterhertrauern?

Die Kühltürme eines Kernkraftwerks und Windräder haben so manches gemeinsam: Beide sind dank ihrer Größe bereits aus der Ferne zu erkennen. Beide prägen die Landschaft – und sind dabei nicht gerade das, was man als schön oder ansprechend bezeichnen würde. Es sind funktionale Bauten, die ihren Zweck erfüllen sollen. Ästhetik spielt dabei keine Rolle. Und doch werden beide hinsichtlich ihrer Optik und auch der Auswirkungen auf den Menschen anscheinend mit zweierlei Maß gemessen.

Für viele sind die Kühltürme in Gundremmingen ein Orientierungspunkt

Am 25. Oktober werden die Betonriesen in Gundremmingen, gleich am Rand zum Landkreis Dillingen, gesprengt. Viele Bürgerinnen und Bürger beklagen das. Sie werden die Bauwerke mit Symbolcharakter vermissen, sprechen von einem „Wahrzeichen“ für die Region und einem Orientierungspunkt beim Blick aus dem Flugzeug: „Schau, da sind wir daheim!“ Auf Instagram schreibt ein User: „Wenn man aus dem Allgäu heimfährt und bekommt die Türme zu Gesicht, dann weiß man, man hat's nicht mehr weit.“

Interessant daran ist: Während so viele die Kühltürme gern behalten würden, möchte anscheinend niemand, dass Windkraftanlagen entstehen. Eine Verschandelung der Landschaft sei das; Optik und Schattenwurf werden bemängelt. Gleichzeitig wird einer Zeit hinterhergetrauert, in der das Kernkraftwerk noch in Betrieb war und riesige, Schatten werfende Dampfwolken über das Land zogen. Atomkraft stellt eine potenzielle Gefahr dar und der entstandene Atommüll, der im Gundremminger Zwischenlager liegt, wird noch Generationen nach uns beschäftigen.

Angesichts dieser Kontroverse bleibt die Moral von der Geschicht‘: Mit der Zeit kann man sich wohl an alles gewöhnen. Vielleicht auch an Windräder.