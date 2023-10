Mit dem Abschied von Georg Winter endet im Kreis Dillingen eine Ära

Plus Der scheidende Landtagsabgeordnete hat viel für die Region geleistet. Bei der Verwirklichung ungezählter Projekte hat der Höchstädter mitgeholfen.

Dass eine Ära endet – diese Formulierung wird immer wieder zu schnell gebraucht. Beim Höchstädter CSU-Landtagsabgeordneten Georg Winter trifft sie aber zu. Jüngere Leser und Leserinnen kennen gar keinen anderen direkt gewählten Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis Dillingen als den Höchstädter, der seit 1990 ein Mandat im Bayerischen Landtag hatte. Lange war Winter als Vertreter der Region in München allein auf weiter Flur. Im erweiterten Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen kamen schließlich über die Liste zwei FW-Landtagsabgeordnete hinzu – 2014 (als Nachrücker) der Biberbacher Johann Häusler, der jetzt ebenfalls in Ruhestand tritt, und 2018 der Meitinger Fabian Mehring, der im neuen Kabinett Digitalminister wird und als 34-Jähriger ebenfalls eine Ära prägen kann.

Der Höchstädter holte Millionen an Zuschüssen in die Region

Georg Winter hat viel für die Region geleistet. Bei ungezählten Projekten im Landkreis Dillingen und im nördlichen Landkreis Augsburg hat der heute 72-Jährige mitgeholfen. Winter holte nicht nur Millionenbeträge an Zuschüssen des Freistaats in die Region. Er hat auch Türen geöffnet, wenn Projekte stockten. Dass die Anbindung des Landkreises Dillingen auf Straße und Schiene an die überregionalen Verkehrsachsen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich besser wurde, daran hat Winter einen maßgeblichen Anteil. Ebenso am bemerkenswert guten Radwegenetz im Landkreis Dillingen. Als Radler und Bahnpendler wusste Winter, wo in der Region der Schuh drückt. In seiner Arbeit zeichneten den Höchstädter Genauigkeit, Hartnäckigkeit und ein bemerkenswerter Fleiß aus.

