Spendenaktion macht Hoffnung, dass Solidarität den Hass überwiegt

Es ist in diesen Zeiten leicht, zu verzweifeln. An Kriegen, Klimakrisen, autoritären Staats- und Regierungschefs. Einer Welt, die sich in vielen Bereichen zurückzuentwickeln scheint und einer Menschheit, die aus der Vergangenheit offenbar nicht gelernt hat. In dieser Welt ereignen sich jeden Tag und immer wieder schreckliche Dinge. Man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen oder in den Sozialen Netzwerken nachlesen. Vieles, was dort zu lesen und zu sehen ist, lässt einen eher pessimistisch auf diesen Planeten und seine Zukunft blicken. Und dann gibt es immer wieder Beispiele, die zeigen: Es gibt noch ein bisschen Hoffnung.

Dillingen: Die Solidarität nach dem Tod von Austine macht Hoffnung

Eine Geschichte, die Hoffnung macht und einen gleichzeitig betroffen zurücklässt, ist die von Austine Kawisa. Der nach Deutschland, in den Landkreis Dillingen kam, um hier zu lernen und zu arbeiten. Der dort Anschluss gefunden hat als Landarbeiter auf einem Bauernhof, der so viele Zukunftspläne geschmiedet hat. Und der dort in einem Badesee ertrank. Kaum vorstellbar, wie sich die Familie viele Tausend Kilometer entfernt angesichts der Todesnachricht gefühlt hat. Zumindest ein kleiner Lichtblick in dieser traurigen Geschichte ist aber die Solidarität, die sie hervorgerufen hat.

Innerhalb kürzester Zeit war genug Geld zusammen, um den Leichnam des jungen Mannes in seine Heimat überführen zu können. Diese bemerkenswerte Unterstützung macht Hoffnung, dass Nächstenliebe und Mitgefühl den Hass überwiegen.