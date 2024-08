Unternehmen im Landkreis Dillingen müssen neue Wege für Azubis gehen

Es sind nicht nur die Bäcker, es sind nicht nur die Metzger. An allen Ecken und Enden fehlt es an Auszubildenden im Landkreis Dillingen. Mit schwerwiegenden Folgen: Betriebe können nicht in vollem Maße arbeiten, manche müssen ganz schließen. Wer also überleben und qualifizierte Nachwuchskräfte in den eigenen Reihen haben will, muss zwangsläufig neue Wege gehen.

Die deutsche Wirtschaft wandelt sich zunehmend zum Arbeitnehmermarkt: Das gilt auch für den Landkreis Dillingen. In vielen Branchen können sich die Leute mittlerweile aussuchen, in welchem Betrieb sie arbeiten wollen. Dementsprechend müssen auch die Personal- und Firmenchefs umdenken. Azubis kommen nicht mehr in Scharen angeflogen, man muss auf sie zugehen. Dazu gehören auch Menschen aus dem Ausland. Gerade in unbeliebteren Branchen bleiben viele Chancen ungenutzt.

Man muss den künftigen Azubis auf Augenhöhe begegnen

Das alles bedeutet Mehraufwand: Man muss in den Schulen werben, auf Jobmessen gehen, mit den Behörden für Arbeitserlaubnisse zusammenarbeiten und ja: auch im Internet auftreten. Junge Menschen haben mehr Auswahl, dementsprechend muss man sie davon überzeugen, bei sich zu arbeiten. Wer zeigt, dass man neue Lebensrealitäten anerkennt – und dazu gehört für viele eben auch eine flexiblere Arbeits- und Freizeitgestaltung – wird auch weiterhin neue, geeignete Azubis finden. Das ist in manchen Branchen natürlich schwieriger zu gestalten – wenn auch nicht unmöglich.

Was es braucht, ist ein Begegnen auf Augenhöhe, eine Anpassung an neue Lebensrealitäten. Wenn Firmen alten Zeiten hinterher trauern, werden sie auf dem Arbeitsmarkt über kurz oder lang abgehängt. Wer es jedoch mit neuen, modernen Ansätzen schafft, neue Azubis für sich zu begeistern, wird auch in der Zukunft bestehen bleiben. Denn nicht weniger steht auf dem Spiel.