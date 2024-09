Der Dillinger Orgelsommer bot „großes Kino“

Wenn Kulturveranstalter in höchsten Tönen ihre Events anpreisen, hat das mit den tatsächlichen Darbietungen oft nicht mehr viel zu tun. Mitunter verglüht der angekündigte Star am Opernhimmel in der Provinz. Die Macher des Dillinger Orgelsommers versprachen, „ganz großes Kino in die Kleinstadt zu holen“. Und die Vorsitzende des Dillinger Basilikakonzerte-Vereins Gertrud Olbrich und der künstlerische Leiter Axel Flierl haben mit ihrem Team Wort gehalten. Der Auftritt des Starorganisten Cameron Carpenter wurde am Samstagmittag zu einem grandiosen Finale des Dillinger Orgelsommers.

Carpenter wird weltweit für seine Virtuosität gefeiert

Dass 600 Menschen an einem Samstagvormittag zu einem Orgelkonzert in die Dillinger Basilika kommen, das hat es bisher nicht gegeben. Dieses Rekordmarke dürfte so schnell nicht zu überbieten sein. Der US-Amerikaner Cameron Carpenter wird weltweit für seine Virtuosität gefeiert. Einige nennen ihn „Rockstar der Orgel“. Das mag übertrieben sein, auch wenn Carpenter in der Basilika St. Peter in der Tat am Instrument alle Register gezogen hat. Der sympathische Musiker schafft es mit seiner Performance, die Orgelmusik aus der Nische zu holen und ein breiteres Publikum dafür zu interessieren. Dass der Weltstar tatsächlich in eine Kleinstadt wie Dillingen kam, ist den Kontakten des Orgelsommer-Gründers Axel Flierls zu verdanken. Der Intendant hat es auch beim 18. Orgelsommer geschafft, internationale Organisten-Elite im Schwäbischen Rom zu versammeln.

Dillingen ist ein Mekka der Orgelmusik in ganz Schwaben

Etwa 2300 Besucher und Besucherinnen – ein bisschen weniger als im Jahr zuvor – sind dieses Mal zu den 13 Konzerten des Dillinger Orgelsommers gekommen. Und das, obwohl bei allen Konzerten zu Recht Eintritt verlangt wurde. Dillingen hat sich zu einem Mekka der Orgelmusik in ganz Schwaben entwickelt. Die Veranstaltungsreihe ist ein Aushängeschild nicht nur für die Stadt, sondern für den ganzen Landkreis Dillingen.