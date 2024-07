Eine ersehnte Verkehrsentlastung für Höchstädt

Als der Höchstädter Lückenschluss vorige Woche wegen Markierungsarbeiten gesperrt war, wurde eindrucksvoll deutlich, was diese provisorische Umgehung bringt: eine spürbare Verkehrsentlastung der Höchstädter Innenstadt. An diesen beiden Tagen der Sperrung staute sich die Blech-Karawane im Westen mitunter hoch bis zum Friedhof. Nicht besser war die Situation von Osten her. Dort standen Autos und Lkw immer wieder bereits ab der Tankstelle.

Berthold Veh

Höchstädt

Verkehrsentlastung