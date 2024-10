Bereichernde kirchenmusikalische Stunde am Erntedanksonntag

Vor zwanzig Jahren feierte die Pfarrgemeinde das 100. Jubiläum der Link-Orgel in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Bachhagel mit einem Kirchenkonzert. Seitdem organisiert der „Hausorganist“ Norbert Wörle alle zwei Jahre im Herbst eine kirchenmusikalische Stunde. Auch beim diesjährigen Konzert am Erntedanksonntag blieb der Organist seinem Anspruch treu, Instrumentalisten und Vokalisten aus der Region zu verpflichten.

Der Gundelfinger Organist von St. Martin Michael Finck war der impulsgebende Begleiter und Solist an der Link-Orgel. Wieder dabei die Syrgensteiner Musiklehrerin Sabine Seidl, die ihren geschulten Sopran bei Vertonungen von Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy und Joseph Haydn erklingen ließ. Die Gundelfinger Musikstudentin Magdalena Hauf erfreute mit glasklaren Aussagen auf der Bachtrompete bei einem „Trumpet tune“ von John Stanley und einem Allegro von G. B. Viviani. Zwei „Cantabile“ von Enrico Pasini trug sie mit schöner Tongebung elegant vor.

Der Gospel-Song „Joshua fit the battle of Jericho“ gelang Hauf Funken sprühend, rhythmisch temperamentvoll bewegt. Michael Finck war der verständige Partner mit dynamisch angepasstem stilechtem Begleiten. Er gab auch der Sopranistin Sabine Seidl den Freiraum zu ausgewogenem Musizieren. Besonders im „Benedictus“ aus der kleinen Orgelsolo-Messe von Joseph Haydn unterstützte die Orgel den Jubel einer frei und natürlich agierenden Stimme. Sabine Seidls Sopran leuchtete hell durch eine hervorragende Technik. Ihre klangvolle Stimme gab dem Choral „Jesus bleibet meine Freude“ von J. S. Bach sowie „Ich will den Herren loben allezeit“ von Heinrich Schütz gestalterisches Profil. „Meine Seele dürstet nach Gott“ von Felix Mendelssoh Bartholdy wusste die Sopranistin mit nuancenreichem Ausdruck darzustellen.

Den Siebenachtel-Takt virtuos ausgebreitet

Bei zwei solistischen Beiträgen bewies Michael Finck seine technischen Fähigkeiten. Die „Toccata in F“ von Girolamo Frescobaldi entfaltete der Organist selbstbestimmt und wirkungsvoll. In der „Toccatina in seven“ von Andreas Willscher galt es, den Siebenachtel-Takt virtuos auszubreiten, was Finck grandios gelang.

Einen aparten Schlusspunkt setzte die angehende Gundelfinger Abiturientin Konstanze Leo mit dem „Miss Marple Thema“ (Hans Uwe Hielscher). Großer Beifall für eine erhebende Stunde, die Norbert Wörle mit seinen Textbeiträgen bereicherte und die Pfarrer Lucas Ijabani mit dem christlichen Segen abrundete.