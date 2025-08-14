Kostet das E-Passbild Fotografen im Landkreis Dillingen das Geschäft?

In ganz Deutschland ist es seit Mai Pflicht, biometrische Passbilder für etwa einen neuen Ausweis oder Reisepass mithilfe eines QR-Codes digital beim Amt einzureichen. Die Bilder können bei zertifizierten Fotografen, verschiedenen Drogeriemärkten oder teilweise auch in der Behörde vor Ort gemacht werden. Das soll unter anderem die Sicherheit und Bildqualität erhöhen. Das eigenständige Fotografieren zu Hause ist also nicht mehr möglich. Im Landkreis Dillingen handhaben die Städte die neue Forderung des Gesetzgebers unterschiedlich.

Lioba Reiter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Hammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis