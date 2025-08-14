Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Kostet das E-Passbild Fotografen im Landkreis Dillingen das Geschäft?

Landkreis Dillingen

Kostet das E-Passbild Fotografen im Landkreis Dillingen das Geschäft?

Seit Mai dürfen biometrische Passbilder nicht mehr in Papierform abgegeben werden. Wie Kommunen damit umgehen und wie das Fotostudios beeinflusst.
Von Lioba Reiter
    • |
    • |
    • |
    In vielen Behörden im Landkreis Dillingen gibt es wie hier im Nachbarlandkreis Donau-Ries nun ein Passbild-Gerät.
    In vielen Behörden im Landkreis Dillingen gibt es wie hier im Nachbarlandkreis Donau-Ries nun ein Passbild-Gerät. Foto: Mirko Zeitler, Stadt Donauwörth

    In ganz Deutschland ist es seit Mai Pflicht, biometrische Passbilder für etwa einen neuen Ausweis oder Reisepass mithilfe eines QR-Codes digital beim Amt einzureichen. Die Bilder können bei zertifizierten Fotografen, verschiedenen Drogeriemärkten oder teilweise auch in der Behörde vor Ort gemacht werden. Das soll unter anderem die Sicherheit und Bildqualität erhöhen. Das eigenständige Fotografieren zu Hause ist also nicht mehr möglich. Im Landkreis Dillingen handhaben die Städte die neue Forderung des Gesetzgebers unterschiedlich.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden