„Schwierigste Umstellung“ in der Geschichte der Kreiskliniken

Man sei im „schwierigsten Umstellungsverfahren in der Geschichte der Kreiskliniken“, eröffnet Landrat Markus Müller am Mittwochnachmittag die Sitzung des Krankenhausausschusses. Aktuell sei man mitten im Prozess und arbeite auf Hochtouren. Im Zuge des vom Dillinger Kreistag beschlossenen Medizinkonzeptes soll die Grundversorgung und Notaufnahme an der Dillinger Klinik gebündelt werden. In Wertingen werden „Spezialisierungen“, wie es Müller nennt, vorgenommen. Eine internistische Akutklinik mit dem Fachbereich Geriatrie entsteht dort. Die Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, Sonja Greschner, und Sanierungsgeschäftsführer Maximilian Pluta geben einen Zwischenbericht, wie das Insolvenzverfahren in den Häusern aktuell läuft.

