Künftig ist in Lauingen nur noch ein Stellplatz pro Wohnung erforderlich

In Lauingen ist beim Bau neuer Gebäude nur noch ein Stellplatz pro Wohnung erforderlich. Für geförderte Mietwohnungen reicht sogar nur ein halber Platz pro Einheit. In der Innenstadt gilt aufgrund des Platzmangels eine generelle Reduzierung um 20 Prozent. Das heißt, es müssen 20 Prozent weniger Stellplätze ausgewiesen werden. Das beschloss der Lauinger Rat am Dienstagabend in einer 10:9 Kampfabstimmung.

Während CSU (einschließlich der Bürgermeisterin) und Freie Wähler dafür stimmten, waren SPD, Grüne und FDP dagegen. Der Hintergrund: Seit Anfang 2025 können bayerische Kommunen selbst entscheiden, ob und in welchem Umfang sie Stellplätze vorschreiben. Ohne eigene Satzung entfällt diese Pflicht komplett. Um Wildwuchs und Parkplatznot zu vermeiden, legte die Stadt nun eigene Standards fest.

Intensive Diskussion unter den Lauinger Stadträten

Diese führten am Dienstagabend zu einer intensiven Diskussion innerhalb der Ratsmitglieder. Der akute Abstimmungsbedarf innerhalb einzelner Fraktionen war so groß, dass Bürgermeisterin Katja Müller einen „erheblichen Diskussionsbedarf“ konstatierte und es auf Antrag von Ursula Kigele (SPD) einer zweiminütigen „Abstimmungspause“ bedurfte. Vorausgegangen war eine intensive Diskussion. Darin ging es insbesondere um das Thema mehr Freiheit für Wohnbau-Investitionen insbesondere in der Altstadt versus ungeordneter Wildwuchs bei Stellplätzen und Parken. So verwies Markus Hoffmann (CSU) darauf, dass Investitionen bei der Sanierung der Altstadt immer wieder „auch an der Parkplatzfrage“ scheiterten.

Ursula Kigele betonte dagegen die Belastung der Kommunen, weil „die Leute häufig im öffentlichen Bereich“ parken. Auch wurde moniert, dass es kein „fertiges Verkehrs- und Parkkonzept“ gebe (Martina Lenzer, FDP). Dem widersprach Kämmerer Andreas Schmid. Es gebe dieses Konzept, aber noch keine Umsetzung. Eine Abgrenzung des Altstadt-Sanierungsgebiets zur Reststadt schlug Engelbert Kigele (Grüne) vor. Dies sei kaum möglich, entgegnete Andreas Schmid. Letztendlich stimmte der Rat mit 10:9 dem Vorschlag der Verwaltung zu.

Man kann sich mit 7500 Euro pro Stellplatz von der Pflicht „freikaufen“

In diesem Vorschlag gibt es auch die Möglichkeit des „Freikaufs“. Wer keinen Stellplatz schaffen kann oder will, kann sich bei der Stadt mit einem Betrag von 7500 Euro pro Stellplatz quasi „freikaufen“. Einen Anspruch auf diese Ablöse gibt es allerdings nicht. Ausgeschlossen sind Nutzungen, bei denen Parkplätze am Gebäude zwingend nötig sind – etwa bei Läden oder Arztpraxen. Die Satzung erlaubt zudem in Einzelfällen Ausnahmen, wenn es gute Gründe dafür gibt. Auch Bebauungspläne mit eigenen Stellplatzvorgaben behalten weiterhin Vorrang.

Die neue Satzung darf laut Landesgesetz keine Vorschriften mehr zur Gestaltung von Stellplätzen enthalten. Vorgaben zu Begrünung oder Baumstandorten entfallen deshalb. Mit der neuen Regelung will die Stadt auf die neue Gesetzeslage reagieren und gleichzeitig für geordnete Verhältnisse beim Bauen sorgen.