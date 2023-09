1611 Menschen sind im Landkreis Dillingen arbeitslos gemeldet

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Dillingen bleibt im September stabil bei 2,9 Prozent. Wie viele Menschen aus der Ukraine ohne Beschäftigung sind.

Mit dem Ende der Ferienzeit ist im Landkreis Dillingen die Arbeitslosigkeit gesunken. Im September waren 1611 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat sind das 37 Personen oder 2,2 Prozent weniger, teilt die Donauwörther Arbeitsagentur mit. Die Arbeitslosenquote beträgt wie bereits im Vormonat 2,9 Prozent und liegt aber um 0,4 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, sagt: "Der saisonal übliche Rückgang der Arbeitslosigkeit fiel im September eher gering aus." Mit rund 850 Stellen sei das Niveau des Stellenbestandes immer noch sehr hoch, erläutert Paul. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sei im März 2023 erneut um 167 Personen (plus 0,5 Prozent) höher gewesen als im Vorjahresquartal – das stimme ihn für die weitere Entwicklung des Arbeitsmarktes optimistisch. "Grundsätzlich melden uns die Betriebe weiterhin Personalbedarf und suchen insbesondere Fachkräfte“, teilt Paul mit.

Von 582 Menschen aus der Ukraine waren 288 arbeitslos

Von den insgesamt 1611 Arbeitslosen sind bei der Arbeitsagentur (Rechtskreis SGB III) aktuell 707 Personen arbeitslos gemeldet. Beim Jobcenter Dillingen (Rechtskreis SGB II) sind derzeit 904 arbeitslose Personen gemeldet. Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit dem 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Landkreis Dillingen 582 (plus 25 zum Vormonat, plus 207 zum Vorjahr) erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. Davon waren 288 (plus 6 zum Vormonat, plus 107 zum Vorjahr) arbeitslos.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist laut Pressemitteilung weiterhin hoch. Von den gemeldeten 847 offenen Stellen waren 62,1 Prozent auf Facharbeiterniveau, 16,7 Prozent für Spezialisten/Experten und 21,1 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben. Die Top-10-Bereiche, in denen Personal gesucht wird, sind Lager, Verkauf, Büro- und Sekretariat, Metallbau, Altenpflege, Bediener Hebeeinrichtungen, Metallbearbeitung, Post- und Zustelldienste, Schweiß- und Verbindungstechnik und Gesundheits- und Krankenpflege.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt zu

Ende März 2023 waren 35.132 Menschen im Landkreis sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg die Anzahl der Beschäftigten um 167 oder 0,5 Prozent, informiert Paul. Der Beschäftigungsanstieg sei fast ausschließlich über die Einstellung von ausländischen Arbeitskräften erfolgt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg die Anzahl dieses Personenkreises um 151 auf 4869. (AZ)

