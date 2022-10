19-Jähriger kauft drei Kilo Amphetamin – und landet vor Gericht

Plus 30.000 Euro zahlt ein Mann aus dem Landkreis Dillingen für Drogen – obwohl er bereits verschuldet ist. Wollte er damit dealen?

30.000 Euro, drei Kilo Amphetamin und Schulden bei Amazon. Wegen dieser Mischung musste sich ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen kürzlich vor dem Dillinger Amtsgericht verantworten. Er soll die Drogen gekauft haben, um mit ihnen zu handeln. Sein Anwalt nimmt den Mann in Schutz. Immerhin sei er süchtig.