21-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen: „Ich weiß nicht, was mich da geritten hat.“

Ein heute 21-Jähriger soll vor rund zwei Jahren Betrugsdelikte in 26 Fällen begangen haben. Online soll er Waren, darunter etwa Möbel, ein Smartphone und unterschiedliche Haushaltsgeräte, auf Rechnung bestellt haben. Das Geld konnten die diversen Firmen nicht einziehen, denn die Konten waren leer – und liefen auf unterschiedliche Namen aus der Familie des Angeklagten. Güter im Wert von mehr als 15.000 Euro habe sich der Angeklagte damit erschlichen. Jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht in Dillingen wegen „Computerbetrugs“ verantworten.

Die vormittags angesetzte Verhandlung verzögert sich, der 21-jährige aus dem Landkreis Dillingen wirkt schon vor dem Gerichtssaal nervös. Als später die Verlesung der Anklage abgeschlossen ist und er das Wort hat, sagt der junge Mann direkt: „Ich gestehe alles.“ Richterin Andrea Eisenbarth fragt ihn daraufhin, warum er das gemacht hat. Er entgegnet: „Wenn ich das nur wüsste. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat.“ Die Jugendgerichtshilfe berichtet von einem sehr schlechten Verhältnis zwischen dem jungen Mann und seinem Vater. Dieser habe vor einiger Zeit seinen Wohnsitz im Landkreis abgemeldet und sei, wie auch seine Mutter und sein Bruder, ins Ausland gezogen. Er sei bemüht, sich zu bessern, erklärt die Jugendgerichtshelferin. Sie halte schädliche Neigungen oder kriminelle Tendenzen für unwahrscheinlich.

Staatsanwaltschaft bewertet Geständnis des 21-Jährigen aus dem Kreis Dillingen positiv

Der Angeklagte sitzt nicht zum ersten Mal im Gerichtssaal. Anfang des Jahres war er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis samt Urkundenfälschung verurteilt worden. Denn er habe sich bei einer Verkehrskontrolle für seinen Bruder ausgegeben, er selbst hat keinen Führerschein. Die Staatsanwaltschaft erachtet sein vollumfängliches Geständnis als positiven Aspekt, gibt jedoch auch zu bedenken, dass es sich bei mehr als 15.000 Euro an erschlichenen Gütern um eine beträchtliche Summe handle. Die Forderung: eine Verwarnung und 56 Sozialstunden.

Das übernimmt Richterin Eisenbarth in ihrem Urteil. Zudem muss der 21-Jährige „Wertersatz“ leisten, also den Kaufpreis für die erschlichenen Güter nachträglich zahlen. „Wir haben hier das Jugendstrafrecht“, betont Eisenbarth in Bezug auf das verhältnismäßig gering wirkende Strafmaß. Die Erziehung stehe im Vordergrund, deshalb halte sie 56 Sozialstunden für angebracht. Zudem sehe sie den Angeklagten „auf einem guten Weg“. Die Richterin merkt allerdings an: „Wenn Sie jetzt wieder etwas anstellen, zählen Sie vor Gericht als Erwachsener.“ Wäre das zur Tatzeit so gewesen, hätte er sich auf eine deutlich härtere Strafe einstellen müssen. Denn „das ist kein Kavaliersdelikt. Für so etwas sitzt man schnell im Gefängnis.“ Und dort wolle sie ihn nicht haben. Der Angeklagte nimmt das Urteil noch vor Gericht an, damit ist es rechtskräftig.