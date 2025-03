23-Jähriger wegen Messerattacke in Dillingen verurteilt

Wie schwierig das Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft sein kann, zeigte sich an einem Freitagabend im Januar 2024. Zwei Zimmergenossen gerieten in einen Streit, weil einer der beiden Männer zu laute Musik über sein Smartphone laufen ließ. Infolge des daraus resultierenden Streits kam es zu Handgreiflichkeiten. Beide Männer wurden anschließend mit Schnittverletzungen im Krankenhaus versorgt. Der Vorfall ereignete sich in der Dillinger Unterkunft der beiden Beteiligten. Nun wird der Vorfall vor dem Amtsgericht verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, den Geschädigten mit einem 32 Zentimeter langen Küchenmesser verletzt zu haben

Timo Schuster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Messerattacke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Staatsanwaltschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis