Aislingen geht mit einem hohen Sieg an die Spitze

Nur zwei Heimsiege standen am zweiten Spieltag in der Fußball-Kreisklasse West 2 einem Remis und vier Auswärtserfolgen gegenüber. Mit den höchsten Ergebnissen führen der SV Aislingen (5:1 gegen Bächingen/Medlingen), der SSV Neumünster-U. (4:1 bei TGB Günzburg) und die SpVgg Bachtal (6:2 bei der SG Wittislingen/Ziertheim) die Tabelle gleichauf und verlustpunktfrei an. Ohne Zähler liegen Baiershofen (1:2 gegen Villenbach), Wittislingen/Ziertheim und der TV Gundelfingen (4:5 in Wasserburg verloren) ganz hinten. Gleiches gilt für Bissingen (0:3 gegen Mauren) in der KK Nord 1. In der Kreisklasse Nord 2 sammelten am Wochenende die Platzherren und Gästeteams gleich viele Punkte. Co-Tabellenführer Binswangen (2:1 gegen Altisheim-L.) und Donaumünster-E (3:0 gegen den FC Donauried) waren die Heimsieger. Auswärts gewannen Co-Spitzenreiter Schretzheim (beim SV Eggelstetten) und die SG Lutzingen/Unterliezheim (in Riedlingen). 1:1-Unentschieden gab es in Oberndorf (gegen Tapfheim), beim TSV Wertingen II (gegen Unterthürheim) und FC Pfaffenhofen-UZ (gegen Donaualtheim).

Kreisklasse West 2

Aislingen - Bächingen/Medlingen 5:1

Die Kapellenbergler knüpften erfolgreich an den ersten Spieltag an. Nach einer Viertelstunde klingelte es erstmals im Gehäuse der Spielgemeinschaft. Marcel Bronnhuber schoss den gegnerischen Keeper an, den Abpraller nutzte Niklas Hahn zum 1:0. Manuel Schulz oder Yannik Nusser hätten jetzt ausgleichen können. Stattdessen erhöhte Niklas Hahn auf 2:0 (36.). Spielertrainer Christoph Bronnhuber sorgte in Kombination mit Tom Wagner für das 3:0 (42.). Gleich nach der Pause landete ein Schuss von Alexander Nusser knapp neben dem heimischen Tor. Johannes Böck ging es mit seinem Freistoß auf der Gegenseite ähnlich. In der 50. Minute hieß es 4:0 durch Christoph Bronnhuber. Fünf Minuten später netzte Johannes Böck auf Zuspiel seines Trainers ein – 5:0. Yannik Riß markierte den SG-Ehrentreffer (65.). In den verbleibenden 25 Minuten verzeichneten beide Mannschaften jeweils einen Lattentreffer. (EST)

Kicklingen-F. - Reisensburg 1:3

Die Partie begann mit viel Tempo. Reisensburgs René Häberle scheiterte an einer starken Grätsche von David Löffler (10.). Nach einer Viertelstunde nutze die Heimelf ihre erste Chance und ging durch Dominik Wörle in Führung. Die Gäste blieben unbeeindruckt, glichen eine Minute später aus (Patrick Hartmann) und lagen in der 29. Minute dank eines präzisen Distanzschusses von Munk 2:1 vorne. Kurz vor der Pause kombinierten sie sich nochmals durchs Mittelfeld. Erneut nahm Hartmann Maß und hämmerte das Leder aus 20 Metern zum 1:3 ins Kreuzeck. Die zweite Halbzeit begann etwas unauffälliger. Erst in der 56. Minute prüfte Munk Heimkeeper Besel. Danach nahm die Bihler-Manier-Elf wieder das Heft in die Hand und kam Dominik Wörle frei zum Schuss (70.), konnte aber Gästekeeper Tausch nicht überwinden. In der Schlussphase warf Kicklingen alles vorne. Die beste Chance zum Anschlusstreffer verpasste Dominik Wörle per Kopfball in der 88. Minute. (TIRE)

Baiershofen - Villenbach 1:2

Beim Derby zeigte der SVV eine engagierte Anfangsphase, ehe auch Baiershofen gefährlicher wurde. Nach der Pause dominierten zunächst wieder die Gäste, die Führung erzielte aber GW durch einen von Gabriel Streil verwandelten Foulelfmeter (57.). Der SVV verstärkte den Druck und wurde nur zehn Minuten später mit dem Ausgleich belohnt: Christoph Thoma verwandelte einen Handelfmeter. Jetzt stand das Spiel auf des Messers Schneide, beide Teams hofften auf den Lucky Punch. Dieser gelang schließlich dem eingewechselten Niko Dippel, der den Ball durch energisches Nachsetzen zum nicht unverdienten Auswärtssieg ins Tor bugsierte. (ohn)

Kreisklasse Nord 1

Bissingen - Mauren 0:3

Gegenüber der Vorwoche zeigte sich der TSV Bissingen deutlich verbessert. Mit kämpferischen Mitteln boten die Kesseltaler spielerisch überlegenen Gästen die Stirn. Einen Schuss von Simon Löfflad wehrte Torhüter Lukas Rieder stark ab, doch den Abpraller verwertete Mauren eiskalt durch Matthias Pickel zum 0:1 (35.) . Die große Chance zum Ausgleich vergab Josef Ebermayer per Foulelfmeter (41.). Lukas Pickel spielte einen herrlichen Pass in die Gasse zu Simon Löfflad, der allein aufs TSV-Tor zulief – es stand 0:2 (58.). Danach ließ Bissingen zwei große Möglichkeiten durch Josef Ebermayer und Dominik Konle liegen. Für die Entscheidung sorgte Manuel Schreitmüller mit dem 0:3 (82.). Auch in der Folge steckte Bissingen nicht auf, doch Daniel Braun zielte aus zehn Meter knapp vorbei. Der Gästesieg war verdient, dennoch ärgerten sich die Hausherren über ihre vergebenen Torchancen. (WM)

Kreisklasse Nord 2

Wertingen II - Unterthürheim 1:1

Lange lag der TSV Wertingen II in Führung, ehe sich Unterthürheim in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich für seine Mühen belohnte. Die erste Hälfte war geprägt durch gute Chancen auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde hatte der TSV eine kleine Druckphase, in der dann auch das 1:0 fiel. Sinan Görkem legte ab für Bastian Völk und der traf durch die Beine von Gästekeeper Enzler. Auf der Gegenseite brachte Matthias Müller den Ball aus aussichtsreicher Position nicht aufs Tor. Eine Flanke von Oliver Hirn konnte Gerome Krüger an die Latte lenken. Kurz vor der Pause hatte Wertingen durch Marko Barisic zwei Großchancen. Im zweiten Durchgang wurde Unterthürheim immer stärker. Spielertrainer Marko Mladenovic oder Nico Mairshofer hatten Möglichkeiten, ehe Oliver Hirn eine Vorlage von David Lacher zum 1:1 ins Tor bugsierte. (THMI)

Eggelstetten - Schretzheim 2:5

Der BCS zeigte eine starke erste Halbzeit und ging mit einer verdienten 4:0-Führung in die Kabine. In der 23. Minute traf Martin Schromm zum 0:1. Auch beim 0:2 durch Jakob Minnich leistet Lorenz per Flanke die Vorarbeit (26.). Dennis Brückner zum 0:3 (33.) und Vinzent Danzer per Fernschuss (45.) stellten das Halbzeitergebnis her. Nach dem Wechsel ließ Schretzheim die Gastgeber zurück in die Partie kommen. Der eingewechselte Bernhard Gebhart verkürzte auf 1:4 und Maximilian Reiner traf zum 2:5-Endstand. BCS-Youngster Hannes Brückner hatte mit dem 1:5 per Kopfball zwischenzeitlich sein erstes Tor im Herrenbereich erzielt. (MÜDA)

Riedlingen - Lutzingen/Unterliezheim 1:2

Verdient fuhr die SG Lutzingen-Unterliezheim ihre ersten drei Kreisklassen-Punkte ein. Danach hatte es in der ersten Halbzeit nicht zwingend ausgesehen. Klare Chancen blieben Mangelware. Dennoch brachte Matthias Hirmer Riedlingen in Führung (18.). Lukas Reiser hatte vor Halbzeitpfiff den Ausgleich auf dem Fuß, zielte aus 16 Meter aber über die Latte. Willensstark trat die SG in der zweiten Halbzeit auf und drehte mit einer kämpferischen und engagierten Leistung die Partie. Dreh- und Angelpunkte waren dabei der agile Lukas Reiser, Mittelfeldakteur Alexander Fritz sowie Zweifach-Torschütze Dennis Mantai. Nach guten Möglichkeiten, unter anderem einem Pfostenschuss, war der Ausgleich fällig: Alexander Fritz schlug eine Flanke in den Strafraum auf Mantai, der per Kopf traf (78.). Nun drehten die Gäste erst recht auf. In der 83. Minute war erneut Mantai auf Vorarbeit von Alexander Fritz zur Stelle – 1:2. (HP)

Pfaffenhofen-UZ - Donaualtheim 1:1

Die erste Halbzeit wurde von den Gastgebern dominiert, bevor sich Donaualtheim in seiner späten Druckphase den Ausgleich sicherte. Die Hausherren überzeugten vom Anpfiff weg mit guten Ballstafetten tief in die gegnerische Hälfte hinein. Allerdings fehlte es den Angreifern an der letzten Präzision. Donaualtheim beschränkte sich in dieser Phase überwiegend auf Konter. Vor allem in den ersten 20 Minuten legten beide Teams ein beachtliches Spieltempo an den Tag. Ein Höhepunkt der ersten Hälfte war die starke Leistung des SVD-Keepers Moritz Kosteletzky. Mit mehreren Glanzparaden hielt sein Team im Spiel, musste aber kurz vor der Pause das Kopfball-1:0 durch Spielertrainer Benjamin Mang nach einem Freistoß des FC PUZ-„Co“ Max Fischer hinnehmen. Im Regen der zweiten Hälfte verlor der Gastgeber etwas von seiner Dynamik. Dies eröffnete Donaualtheim Räume. Bei eigenen Chancen zum 2:0 fehlte die nötige Effizienz vor dem SVD-Tor. In der Schlussphase zahlte sich der Druck der Gäste schließlich aus. Nach einer intensiven Drangphase gelang Donaualtheim in der 80. Minute der verdiente 1:1-Treffer durch Alexander Martens. (mokl)