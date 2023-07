Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Aiwanger in Dillingen: "Wasserstoff muss billiges Massenprodukt werden"

Plus Zum "Wasserstoffgipfel" im Dillinger Haus der Wirtschaft kommt auch der bayerische Wirtschaftsminister – in passendem Gefährt. Wieso er über Champagner und Tafelwasser redet.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Der Zeitplan von Hubert Aiwanger und Fabian Mehring an diesem Freitag ist eng getaktet. Politiker im Wahlkampf hetzen eben von einem Termin zum nächsten. Und so heißt es für rund 100 Vertreter (und ein paar wenige Vertreterinnen) der regionalen Wirtschaft: warten. Denn der bayerische Wirtschaftsminister kommt – wie üblich für Politiker dieses Ranges – zu spät. Als er dann endlich und passend zum Thema des Tages im Wasserstoffauto anrollt, ist der Zeitplan schon hinüber. Zeit nehmen will sich "Mister Wasserstoff" aber trotzdem für den "Wasserstoffgipfel", den Parteifreund und Landtagskandidat Fabian Mehring von den Freien Wählern in Dillingen organisiert hat. Es geht um Champagner, Tafelwasser – und die Technologie der Zukunft.

Mehring hat das "Who-is-who der schwäbischen Wirtschaft" geladen, wie er sagt. Vertreter der Industrie sind da, der Banken und der Politik. Mehring, aktuell Geschäftsführer der FW-Fraktion im Landtag und Kandidat für den Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen, will mit der Veranstaltung ein Netzwerk schaffen, um Unternehmer in der Region aufs Thema Wasserstoff aufmerksam zu machen. Denn das unsichtbare Gas sei "Gamechanger der Energiewende und Zukunftschance für unsere Heimat". Durch regionale Wasserstoffversorgung könne die Wertschöpfung in Schwaben bleiben, Wasserstoff könne als Speichermedium dienen, damit künftig etwa Windräder nicht mehr aus dem Wind gedreht werden müssen, um die Netze zu entlasten. Der Dauerwahlkämpfer spricht von einer "historischen Chance".

