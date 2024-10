Alles dreht sich um die Flut

Der Andrang in der Wertinger Stadthalle ist am Samstag enorm. Zum großen Bürgerinformationstag rund umdas Thema Hochwasserschutz sind mehr als 150 Besucher gekommen und haben für die zahlreichen Vorträge auf den Stühlen Platz genommen, Dutzende weiterer Interessenten zogen im vollen Foyer an den Ständen und Informationstischen entlang. Experten brachten ihre Erfahrungen in sogenannten Impulsvorträgen ein. Dabei handelt es sich um Kurzreferate, die das Publikum begeistern, fesseln, aufklären und sogar unterhalten sollen – wäre da nicht das alles überwölbende Thema der Hochwasserkatastrophe vom vergangenen Sommer, das so viel Leid in die Region gebracht hat. Besonders betroffen: die Zusamstadt.

