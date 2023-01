Als das Recht auf Leben stirbt – Regens Wagner in der NS-Zeit

Die Verfolgung Behinderter in der NS-Zeit trifft auch Regens Wagner. Franziskanerinnen setzen sich in den Einrichtungen für Menschen ein, die für die Machthaber „lebensunwert“ sind.

Im Jahr 2022 blickte Regens Wagner zurück auf 175 Jahre Dienst für Menschen mit Behinderung. In der Reihe von Artikeln zur Geschichte und Gegenwart des Sozialwerks stellen wir auch die Situation der Einrichtungen in der NS-Zeit vor.