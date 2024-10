Am „Bona“ in Dillingen gibt es keine Exen mehr

So manche Kinder und Jugendlichen dürften gejubelt haben. Seit Beginn des Schuljahres gibt es am Bonaventura-Gymnasium in Dillingen keine Exen mehr. Die Schule des Schulwerks der Diözese Augsburg, die rund 360 Mädchen und Buben besuchen, geht damit neue Wege. Es ist das einzige Gymnasium im Landkreis Dillingen, das diese grundsätzliche Entscheidung getroffen hat. An den anderen drei Gymnasien gibt es unterschiedlichste Ansätze, wie mit den Exen, genauer gesagt den kleinen schriftlichen Leistungsnachweisen, umgegangen wird.

