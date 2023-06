Landkreis Dillingen

vor 49 Min.

Bei der Verteilung der Asylsuchenden wird die Lage im Kreis ernst

Im ehemaligen Hotel Augsburger Hof in Wertingen kommen viele Geflüchtete an.

Plus Die Zahlen bei den Geflüchteten steigen stetig an - im Gegenzug gibt es im Kreis immer weniger Helfer und Wohnungen. Fehlt es gar an Solidarität unter den Rathauschefs?

Von Benjamin Reif

In Baden-Württemberg stellen sich manche Fragen nicht, wie sie in der jüngsten Sitzung des Sozialbeirats des Dillinger Kreistages aufkamen. Denn im Nachbarbundesland wird die Verteilung von Asylsuchenden bis auf die Kommunen geregelt. In Bayern hört die Regelung der Verteilung an der Landkreisgrenze auf. Rechtlich verpflichtet ist also keine Kommune zur Aufnahme von Flüchtlingen. Es gilt das Prinzip der Solidarität - doch wie weit es damit ist es damit her? Abteilungsleiter Peter Alefeld vom Dillinger Landratsamt jedenfalls konstatiert: "Es gibt bei den Kommunen gewaltige Unterschiede" hinsichtlich der Verteilung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern.

Die Zahlen der Menschen, die im Landkreis untergebracht werden müssen, steigen und werden das auch weiterhin tun, berichtet Landrat Markus Müller, der eine Aussage von Innenminister Joachim Herrmann wiedergibt. Schon in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres haben rund 135.000 Leute Asyl in Deutschland beantragt. Der Schlüssel regelt dann folgendermaßen: Bayern nimmt gut 15 Prozent der Geflüchteten auf, der Regierungsbezirk von diesen dann wiederum wieder gut 14 Prozent. Von denjenigen kommen fünf von 100 in den Landkreis Dillingen. Somit findet rund einer von 1000 Asylsuchenden den Weg zu uns. Syrien und Afghanistan sind die Hauptherkunftsländer - mittlerweile rangiert auf Platz drei die Türkei. Ukrainerinnen und Ukrainer werden hier nicht mitgerechnet.

