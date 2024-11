Beim Dattenhauser Ried geht es jetzt „Schlag auf Schlag“

Wasser gibt es im Kreis Dillingen eigentlich bereits viel. Doch in den vormals trockengelegten Mooren könnte es mehr geben. Das würde die Freisetzung von Treibhausgasen aus den Torfböden vermeiden und CO₂ binden. Um das zu erreichen, laufen im Landkreis und den angrenzenden Regionen schon seit Jahren Wiedervernässungsprojekte. So etwa das Leipheimer und das Gundelfinger Moos und das Wittislinger Ried. Das Dattenhauser Ried liegt zwischen Burghagel, Oberbechingen, Dattenhausen und Ziertheim. Begonnen wurde das Projekt 2005. Wer sich fragt, warum eine Renaturierung so lange dauern kann, der erhielt im Umweltausschuss des Landkreises Dillingen kürzlich eine Antwort.

