Beim Radelspaß in Wittislingen gemeinsam radeln, rätseln und gewinnen

In diesem Jahr haben sich die Veranstalter für den Donautal-Radelspaß eine besondere Aktion einfallen lassen: Es gibt einen Fotowettbewerb. Alle Teilnehmenden haben die Chance, ihren schönsten Radelspaß-Moment festzuhalten und einen von drei Einkehrgutscheinen im Wert von je 50 Euro zu gewinnen.

Wer mitmachen möchte, schickt sein Lieblingsfoto bis zum Sonntag, 21. September, per Mail an radfahren@donautal-aktiv.de. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Ob an einem der vier markierten Radelspaß-Lieblingsplätze entlang der Strecke oder an einem ganz persönlichen Lieblingsort – gesucht werden die schönsten Eindrücke vom Radelerlebnis. Ein zusätzliches Highlight: Die schönsten Bilder werden auf der Webseite sowie in den Social-Media-Kanälen von Donautal-Aktiv präsentiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Weitere Infos sind unter donautal-radelspass.de/lieblingsplatz/ zu finden.

Entlang der Strecken beim Radelspaß gibt es viel zu entdecken

Für junge Radfans hält der Donautal-Radelspaß ein besonderes Erlebnis bereit: die Energie-Schwaben-Naturrallye auf der AOK-Familienrunde. Mit dem Rallye-Pass ausgestattet, geht es für Kinder und Familien durch das idyllische Egautal vorbei an acht spannenden Quizstationen. Die Fragen, entwickelt von der Umweltstation Mooseum, drehen sich rund um Natur, Tiere und Pflanzen. Bei richtiger Beantwortung der Fragen winken mit etwas Glück tolle Preise für die kleinen Radlerinnen und Radler und ihre Begleitung. Entlang der Strecke laden weitere Erlebnisse und Mitmachaktionen dazu ein, spielerisch entdeckt und mit Freude ausprobiert zu werden.

Der Donautal-Radelspaß findet am Samstag, 13. September, und Sonntag, 14. September, in und rund um Wittislingen statt. Drei Strecken wird es geben, von familienfreundlich bis sportlich ist dabei alles dabei. Am Samstag können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warmradeln. Außerdem gibt es eine „Warm-up-Party“ in Wittislingen. Am Sonntag startet dann das volle Programm. (AZ)