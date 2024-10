Bekommt der Kreis Dillingen sein lang ersehntes Integrationskonzept?

Der Landkreis Dillingen erhält vom Bund eine Integrationspauschale in Höhe von rund 952.000 Euro. Von diesem Geld werden verschiedene Angebote unterstützt. Wird auch der lange gehegte Wunsch nach einem Integrationskonzept erfüllt?

Die Kommunen ächzten, vor allem im Jahr 2023, unter den zusätzlichen Aufgaben, die Unterbringung und Integration Geflüchteter mit sich bringt. Landrat Markus Müller sagte in der vergangenen Kreisausschusssittzung: „Kommunale Spitzenverbände haben immer wieder gefordert, dass neben einer Begrenzung der Zuwanderung auch Gelder zur Verfügung gestellt werden müssen, um die Aufgaben zu bewältigen.“ Nun habe der Bund den kommunalen Trägern Finanzmittel gegeben. Auf den Landkreis Dillingen entfallen mehr als 900.000 Euro auf vier Jahre. In dieser Zeit gibt es Vorgaben, wie die Kommunen das Geld einsetzen müssen. Jeweils mindestens 15 Prozent des Betrages sollen in die Digitalisierung der Ausländerbehörden, in die Maßnahmen zur Planung und Unterstützung von Integration sowie in den Bereich Asyl fließen. So will es das entsprechende Gesetz. Den Rest können die kommunalen Träger auf die drei Bereiche verteilen.

So wird die Integrationspauschale vom Bund im Kreis Dillingen verteilt

Der Landkreis wird, so geht es aus den Sitzungsunterlagen hervor, einen Großteil des Geldes in den Bereich Integration investieren. Genauer gesagt fließen 355.000 Euro in die Stelle eines oder einer Integrationsbeauftragten, die ein Integrationskonzept erstellen soll. 160.000 Euro fließen in die Flüchtlings- und Integrationsberatung. Mit knapp 143.000 Euro soll die Ausländerbehörde im Laufe der nächsten vier Jahre digitaler arbeiten. In die konkrete Umsetzung von Integrationsmaßnahmen fließen rund 256.000 Euro.

Regierungsdirektor Peter Alefeld fasste es in der Sitzung so zusammen: „Es geht um die elektronische Aktenführung, die Vereinfachung und Beschleunigung der Verwaltungsverfahren, im Bereich Integration geht es um Ausgaben für Kitas und Schulen, die Unterstützung von Ehrenamtlichen und Helferkreisen, kommunales Integrationsmanagement sowie die Deckung der Ausgaben für Sprachkurse und digitale Informationsangebote.“

Integrationsbeauftragter soll „koordinieren und steuern“

Die Ausschussmitglieder begrüßten die finanzielle Unterstützung vom Bund. Auch Jürgen Hartshauser (SPD). Wünschenswert wäre aus seiner Sicht allerdings, wenn mehr Geld für konkrete Integrationsmaßnahmen übrig wäre. Christoph Mettel (CSU) äußerte Zustimmung, dass viel Geld ans Ehrenamt gehe. „Ich möchte aber anstoßen, dass wir bei der angespannten Lage sorgsam mit den Geldern umgehen und nicht nach dem Gießkannen-Prinzip verteilen, sondern nur dorthin, wo es auch funktioniert.“

Engelbert Kigele (Grüne) sagte, man habe festgestellt, dass es bereits viele Angebote im Kreis Dillingen gebe. „Aber wir müssen sie miteinander verknüpfen. Da wäre ein Integrationsmanager sinnvoll.“

Eine solche Stelle soll nun geschaffen werden. Der oder die Integrationsbeauftragte soll nach Worten von Landrat Müller „ein zentraler Kopf sein, der koordiniert und steuert“. Zwar gibt es im Landkreis bereits eine Integrationslotsin, diese kümmert sich jedoch hauptsächlich um die Anliegen der Ehrenamtlichen und ist ein Bindeglied zwischen Behörde und freiwilligen Helfern.