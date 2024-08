Binswangen, Schretzheim und Neumünster bleiben ohne Verlustpunkt

Der TSV Binswangen ist neben dem BC Schretzheim (4:1 gegen Wertingen II) nach drei Spieltagen in der Fußball-Kreisklasse Nord 2 das einzige Team ohne Verlustpunkt. Beim Heim-2:1 gegen den FC Pfaffenhofen-Untere Zusam brachten Alexander Krass und Benedikt Chromik die Gastgeber zweimal in Führung. Für die weiterhin sieglosen Gäste traf Jonathan Streitberger zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Sein erster Saisonerfolg gelang dem TSV Bissingen in der Kreisklasse Nord 1 mit dem 3:2 beim Schlusslicht in Ederheim. In der Kreisklasse West 2 schaffte Ex-Kreisligist SV Kicklingen-Fristingen mit dem 5:0 bei der SG Röfingen nicht nur den ersten Dreier dieser Runde, sondern auch den einzigen Auswärtserfolg des dritten Spieltages in dieser Liga. Ohne Verlustpunkt vorne bleibt der SSV Neumünster-Unterschöneberg (5:1 gegen die SpVgg Bachtal), mit zwei Zählen Rückstand folgt der SV Villenbach (2:1 gegen Wittislingen/Ziertheim).

Kreisklasse West 2

Neumünster-E. – SpVgg Bachtal 5:1. Im Duell der beiden Aufstiegsaspiranten setzte sich der Gastgeber klar durch. Dabei begann die SpVgg aus dem Bachtal gut und ging durch einen direkt verwandelten Freistoß von Spielertrainer Patrick Mair in Führung (11.). Die Gastgeber antworteten per Doppelschlag: Zunächst schob Pascal Schrodi einen Querpass zum Ausgleich ein (15.), drei Minuten später verlängerte Franz Behmer eine Freistoßflanke zum 2:1. Die Partie blieb umkämpft. Im zweiten Durchgang legte Neumünster aber nochmals zu und Dominik Füßmann köpfte nach einer Ecke zum 3:1 ein (55.). Das 4:1 besorgte Fabian Schrodi, der SpVgg-Keeper Lanzinger umkurvte (72.). Den Schlusspunkt setzte Christian Wink mit einem verwandelten Foulelfmeter (87. ). (CHRIS)

Villenbach mit etwas Glück

Villenbach – Wittisl./Zierth. 2:1. Mit etwas Glück und einem überragenden Torhüter Christoph Wagner bleibt Villenbach weiterhin ungeschlagen. Allerdings mussten die Gastgeber eine halbe Mannschaft ersetzen und während des Spiels fiel auch noch Philip Baumann verletzt aus. Trotz dieser extremen Schwächung kämpfte das Team von Trainer Maximilian Strobel verbissen um jeden Ball und wurde am Ende mit einem Sieg belohnt. Bereits in der 4. Minute ging der SVV dank eines Eigentores der Gäste in Führung. Diese baute Nikolas Strobel per Flachschuss aus 16 Metern zum 2:0 aus (38.). Die Spielgemeinschaft zeigte sich dadurch keineswegs geschockt und startete mehrere gefährliche Angriffe, allerdings ohne zählbaren Erfolg. Auch nach der Pause kreuzten die Gäste immer wieder gefährlich vor dem Gehäuse von Christoph Wager auf. Der Heimkeeper war aber stets auf dem Posten und verhinderte mehrmals reaktionsschnell den Anschlusstreffer. Trotzdem gelang den Gästen in der 86. Minute durch Johann Glas das 2:1, was nochmals Spannung in die Partie brachte. Allerdings ließen die Blau-Weißen nichts mehr anbrennen und sicherten sich unverdient die Punkte. (ohn)

SG Röfingen – Kicklingen-F. 0:5. 130 Zuschauer in Röfingen sahen den ersten Sieg der neuen Spielzeit 2024/25 für die Gäste aus Kicklingen und Fristingen. Die machten mit vier Toren zwischen Minute 20 und 34 bereits alles klar (Dominik Wörle 2, André Dannemann, Mario Meier). Den 0:5-Schlusspunkt setzte Sebastian Jung (74.). (dz)

Kreisklasse Nord 1

Ederheim – Bissingen 2:3. Die Gäste begannen stark. Nach einem schönen Spielzug bediente Josef Ebermayer per Querpass Samuel Thurian, der nur noch zum 0:1 einschieben musste (7.). Auch in der Folgezeit setzte der TSV Bissingen immer wieder Nadelstiche und hatte die Platzherren in Ederheim gut im Griff. Einen herrlichen Angriff über Tobias Linder und Daniel Braun vollendete Samuel Thurian zum 0:2 (29.). Sehr zum Ärger der mitgereisten Bissinger Fans machten die Kesseltaler die Partie mit einem missglückten Abwehrversuch unnötig spannend. Marc Schabert stand goldrichtig und markierte mit dem Halbzeitpfiff das 1:2 (45.). Per Foulelfmeter gelang Ederheims Michael Brenner wenig später der Ausgleich (56.). Trotz dieses Nackenschlages hielt Bissingen weiter dagegen und Tobias Linder traf mit einem platzierten Schuss – 2:3. Ederheim visierte in der Schlussphase bei einem Freistoß nur noch den Pfosten an (80.). So blieb es beim verdienten Sieg für die Kesseltaler, die auf Rang elf aufrückten, während die SpVgg punktlos Letzter ist. (WM)

Kreisklasse Nord 2

Altisheim-L. – SGL/SCU 2:1. Stark ersatzgeschwächte Gäste konnten die Partie dank einer kämpferischen Leistung in der ersten Hälfte offen gestalten und hatten phasenweise sogar mehr Spielanteile. Chancen blieben auf beiden Seiten allerdings Mangelware. Lediglich Michael Hochstädter setzte für die SG per Distanzschuss knapp über die Latte ein Ausrufezeichen. In der 70. Minute kassierten die Gäste wegen Foulspiels eine Zeitstrafe und gerieten fortan zunehmend unter Druck. Jan Münnich brachte Altisheim mit einem Kopfball in Führung (74.). Lutzingen-Unterliezheim steckt jedoch nicht auf und erspielte sich Möglichkeiten. So scheiterte etwa Lukas Reiser in einer Eins-Eins-Situation am Keeper. Michael Hochstädter gelang mit einer direkt verwandelten Ecke der Ausgleich (84.). Altisheim kam anschließend zu einem Lattentreffer und in der Nachspielzeit durch Lukas Löffler zum etwas glücklichen 2:1-Siegtreffer. (HP)

Donaualtheims gebrauchter Tag

Donaualtheim – Eggelstetten 0:6. Der SVD erwischte einen gebrauchten Tag und verlor letztlich deutlich. Nach einer passablen Anfangsphase der Heimelf gingen die Gäste bei einer Ecke durch den Kopfball von Peter Rossmann überraschend in Führung (14.). Anschließend verloren die Gastgeber komplett den Faden und luden den SV Eggelstetten noch vor der Pause zu zwei weiteren Treffern durch Felix Dirr (25.) und Arthur Schirner (36.) ein. Statt eines Aufbäumens nach dem Wechsel, schlug Daniel Hurle zum 0:4 zu (47.). Arthur Schirner (61.) und Felix Dirr (71.) schnürten nach teils eklatanten Fehlern in der Donaualtheimer Heimabwehr jeweils ihren Doppelpack und erhöhten auf 0:6. (RETH)

Icon Vergrößern Martin Schromm (rechts) machte beim Schretzheimer 4:1 gegen Wertingen II (links Christoph Hein) zwei wichtige Tore. Foto: Georg Fischer Icon Schließen Schließen Martin Schromm (rechts) machte beim Schretzheimer 4:1 gegen Wertingen II (links Christoph Hein) zwei wichtige Tore. Foto: Georg Fischer

Schretzheim – Wertingen II 4:1. Wertingens Zweite war von Beginn an gut in der Partie und nutzte die erste Großchance zum 0:1: Bastian Völk lief ein und traf. Der BCS brauchte etwas Zeit, um ins Spiel zu finden. Kurz vor der Halbzeit hatte Heiko Lorenz eine gute Chance in aussichtsreicher Position, doch Torwart Krüger hielt. In der Nachspielzeit setzte Vincent Danzer Martin Schromm ein, der unter die Latte zum 1:1 traf. Nach dem Wechsel waren die Kleeblätter überlegen und dominierten das Geschehen über weite Strecken. Nach starker Vorarbeit von Jakob Minnich drückte Schromm den Ball zum 2:1 über die Linie. Nach einer Unstimmigkeit in der T’SV-Hintermannschaft traf Jonas Behringer zur 3:1-Führung (71.) Einen unhaltbaren Freistoß verwandelte Vincent Danzer kurz vor Spielende zum Endstand. (MÜDA)

Unterthürh. – Donaumünster-E. 2:2. In einem guten und intensiven Spiel gab es ein gerechtes Unentschieden. Der SVDE legte los wie die Feuerwehr und ließ den Einheimischen kaum Luft zum Atmen, logische Konsequenz war das 0:1 durch den starken Omar Suse (14.). Mit fortschreitender Zeit kamen die Rot-Weißen immer besser ins Spiel und Philipp Bestle verwertete einen Traumpass von Marko Maldenovic zum 1:1 (21.). Der starke TSV-Kepper Niki Enzler parierte in der 40. Minute einen Foulelfmeter von Omar Suse. Auch nach der Pause lieferten sich beide Team einen offen Schlagabtausch. Der eingewechselte Diego Seiler-Hermida brachte die Heimelf in der in der 61. Minute 2:1 in Front, ehe die spielstarken Gäste in der 88. Minute durch Luca Gröbel doch noch den verdienten Ausgleich erzielten. (tsvu)