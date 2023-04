Blitzermarathon: Hier wird im Landkreis Dillingen geblitzt

Aufgepasst, am Freitag, 21. April, wird zu schnelles Fahren teuer. An welchen Stellen beim "Speedmarathon" die Blitzer im Landkreis stehen.

Bremsen lohnt sich am Freitag, 21. April, besonders, denn es wird wieder geblitzt. Der europaweite "Speedmarathon" startet an diesem Tag, woran sich auch Bayern beteiligt. Im Landkreis Dillingen stehen dann an sieben Stellen Blitzer. Koordiniert wird die Aktion vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol. Bayern beteiligt sich im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 "Bayern mobil – sicher ans Ziel" an diesem 24‑Stunden-Blitzmarathon. Auch andere Bundesländer nehmen an der Aktion gegen Raser teil. Im Landkreis Dillingen wird am Freitag wieder an einigen Stellen auf die Geschwindigkeit geachtet.

Das sind die Messstellen beim Blitzermarathon im Landkreis Dillingen

Rund 2000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren von Freitag 6 Uhr bis Samstag 6 Uhr die Geschwindigkeit an rund 1800 möglichen Messstellen. Also Autofahrerinnen und Autofahrer aufgepasst, an diesen Stellen werden laut dem Bayerischen Innenministerium Blitzer stehen:

Aislingen /Weisingen: Staatsstraße 2028, zwischen Aislingen und Weisingen, außerorts, Tempo 70



/Weisingen: 2028, zwischen und Weisingen, außerorts, Tempo 70 Binswangen / Höchstädt : Staatsstaße 2033, zwischen Binswangen und Höchstädt , außerorts, Tempo 80



/ : Staatsstaße 2033, zwischen und , außerorts, Tempo 80 Blindheim / Höchstädt : B 16 zwischen Blindheim und Höchstädt , außerorts, Tempo 100



/ : zwischen und , außerorts, Tempo 100 Glött : Staatsstraße 2028, zwischen Aislingen und Holzheim , außerorts, Tempo 70



: 2028, zwischen und , außerorts, Tempo 70 Kicklingen : Staatstraße 2030 bei Kicklingen , außerorts, Tempo 70



: Staatstraße 2030 bei , außerorts, Tempo 70 Lauingen : Ludwigsstraße, innerorts, Tempo 30



: Ludwigsstraße, innerorts, Tempo 30 Wittislingen : Kreisstraße DLG 7 zwischen Wittislingen und Frauenriedhausen , außerorts, Tempo 100

Beim "Speedmarathon" im Landkreis Dillingen wird an sieben Stellen geblitzt

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Dilinger Polizei 2372 Unfälle im Landkreis, das waren 26 mehr als im Jahr davor. Bei 71 Fällen waren die Fahrerinnen und Fahrer laut Polizei zu schnell unterwegs. Sieben Menschen starben im Jahr 2022 auf den Straßen im Landkreis. Im Oktober im vergangenen Jahr verunglückte eine 59-jährige Fahrerin, als sie mit ihrem Auto in der Nähe von Unterringingen gegen einen Baum prallte. Einen Monat zuvor kommt ein 76-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stößt dort mit einem Lkw zusammen. Auch er stirbt noch in seinem Fahrzeug. Bei Wittislingen ereignet sich im Juli ein weiterer tragischer Unfall. Dabei stirbt ein 21-Jähriger, er kollidierte ebenfalls mit einem Lkw auf der Gegenspur.

Solche Vorfälle soll der "Speedmarathon" verhindern und das Bewusstsein der Autofahrer und Autofahrerinnen für die Einhaltung des Tempolimits schärfen. Wie notwendig Geschwindigkeitskontrollen sind, zeigte sich einmal mehr auch beim Blitzmarathon im vergangenen Jahr: Die Bayerische Polizei erwischte 9756 Geschwindigkeitssünder. Den traurigen Höchstwert erreichte ein Autofahrer, der auf der BAB995 bei Unterhaching mit 190 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 80 unterwegs war.

Innenminister Joachim Herrmann betont, dass bei der Aktion das Thema Prävention im Vordergrund steht: "Es geht nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken." Deswegen werden alle Messstellen des zehnten Bayerischen Blitzmarathons vorab bekannt gegeben.