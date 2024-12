Corona-Impfungen im Impfzentrum des Kreises Dillingen waren besonders teuer

Heiß begehrt war der Corona-Impfstoff zu Beginn der Impfkampagne im Landkreis Dillingen. Das war Ende Dezember 2020. Das Impfzentrum wurde zunächst im Wertinger Hallenbad aufgebaut. Später zog die Einrichtung nach Dillingen. An mehreren Außenstellen im Landkreis wurde geimpft. Dass das nicht billig war, war bereits klar. Die Firma Ecolog, ein Logistikdienstleister mit Sitz in Dubai, übernahm den Betrieb des Impfzentrums und die Koordination des Personals. Über genaue Kosten für das Impfzentrum wollte sich das Dillinger Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion damals nicht äußern. Über Verträge spricht man nicht, hieß es. Nun hat der Oberste Bayerische Rechnungshof (ORH) in einem Bericht erstmals Zahlen vorgelegt, die Vergleiche ermöglichen. Sie zeigen, dass das Dillinger Impfzentrum mit Abstand das teuerste der vom ORH in Bayern geprüften Zentren war.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Impfzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Coronavirus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis