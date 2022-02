Corona: Wo man sich jetzt im Kreis Dillingen impfen lassen kann

Bei Blumen Spengler in Dillingen ist das ebenfalls an drei Tagen in der kommenden Woche (KW 9) möglich: Am Mittwoch, 2. März, von 10.30 bis 16.30. Am Donnerstag, 3. März, von 10 bis 16.30 Uhr. Und am Freitag, 4. März, von 10 bis 16 Uhr.

Auch am am Hagebaumarkt in Wertingen wird es ein Impfangebot geben, allerdings erst in der übernächsten Woche (KW 10). Das mobile Team impft am Dienstag, 8. März, von 10.30 bis 16.30 Uhr. Am Mittwoch, 9. März, und Donnerstag, 10. März, von jeweils 10 bis 16.30 Uhr. Und am Freitag, 11. März, von 10 bis 16 Uhr.