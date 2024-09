Damit die Angst unsere Seele nicht aufisst

Sind Sie eher ein ängstlicher Mensch? Oder würden Sie sich als optimistisch, zuversichtlich beschreiben? Mir begegnen gerade auffällig viele Menschen, die Angst haben, eine Angst, die ich oft nachvollziehen kann, die ich mitunter auch teile:

Angst davor, dass das Geld für mich und die Familie bis zum Ende des Monats nicht reicht; Angst vor der Arbeit, weil sie mich überfordert, krank macht; Angst angesichts der Kriege in Europa und anderswo; Angst vor fremden Menschen in der Stadt, im Dorf; Angst um unsere demokratische Gesellschaft; Angst vor der allgegenwärtigen Digitalisierung; Angst vor dem Alter, vor Krankheit; Angst um die Zukunft der Schöpfung, vor zunehmenden Umweltkatastrophen. Kennen Sie solche Ängste? Wie gehen Sie mit Ihren Ängsten um? Ziehen Sie sich zurück, kapseln sich ein, oder reagieren Sie eher aggressiv, schlagen, bildlich gesprochen, um sich? Oder versuchen Sie, sich Ihren Ängsten zu stellen, ihnen auf den Grund zu gehen, um den Ängsten konstruktiv zu begegnen?

„Angst lässt uns vorsichtig und achtsam sein in gefährlichen Situationen“

Grundsätzlich ist es ja gut, dass wir sie haben, die Angst. Angst lässt uns vorsichtig und achtsam sein in gefährlichen Situationen. Angst hält uns in Spannung etwa vor Prüfungen, schwierigen Begegnungen. Angst ist überlebenswichtig, gut, dass wir sie haben. Schlecht freilich, wenn die Angst mich beherrscht, in Besitz nimmt, wenn sie mich lähmt und blockiert oder zu blinder Aggressivität verleitet. Gilt dann nicht: „Angst essen Seele auf“, so der Titel eines Fassbinderfilms Mitte der 1970er Jahre? Bin ich dann nicht gefangen in meiner Angst, verliere das Gefühl für andere Menschen, für deren Ängste? Verbaue ich mir so nicht die Möglichkeit, mit meinen Ängsten konstruktiv umzugehen, Zukunft mitzugestalten? Könnte ich stattdessen nicht mit anderen über meine Ängste sprechen, darüber, wie es mir geht? Oder mich gemeinsam mit Seele – und Kopf – für ein gutes Miteinander in Betrieb und Nachbarschaft einsetzen? Auch mal die Ängste derer wahrnehmen, die mir Angst machen, weil sie mir fremd sind? Das kostet Überwindung. Aber wäre nur Angst ohne ihre Schwester Mut, bliebe: Angst essen Seele auf.

Lassen wir nicht zu, dass Angst unsere Seele aufisst. Gönnen wir denen, die mit Druck und Angst arbeiten, nicht diesen „Erfolg“. Geben wir nicht die Sehnsucht nach einem guten Leben, nach guter Arbeit für alle Menschen auf! Erinnern wir uns in unseren Ängsten an den Gott Jesu, der uns allen jenseits von Leistung und Besitz eine einmalige Würde gibt, und uns zum aufrechten Gang ermutigt. „Fürchtet euch nicht“. Immer wieder lesen wir diesen Satz in der Bibel. Heil-Mittel gegen die Gefahr: „Angst essen Seele auf“. Solidarisch mit anderen in Gesellschaft, Betrieb, Gewerkschaft, Politik, Kirche, Initiativen gelingt das noch besser und macht mitunter sogar Spaß.

Menschen, eingeschlossen in den eigenen Ängsten – vielleicht klopft jemand an und die Tür öffnet sich etwas. Und vielleicht sind dieser Jemand Sie? Vielleicht ich?

Thomas Hoffmann, Betriebsseelsorger, Weißenhorn