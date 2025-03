Das neue Zuckerguss-Heft ist da: Bäckerinnen aus dem Kreis berichten

Nachdem der Winter langsam vorbei und die Lust nach Plätzchen, Lebkuchen und Stollen vergangen ist, bringen die Rezepte in der neuen Zuckerguss-Ausgabe frischen Wind in die Küche. Passend zur Jahreszeit gibt es viele fruchtige Kuchen, Nachspeisen und Co. Da sind Frühlingsgefühle garantiert! Auch Besonderheiten im „Dubai Style“ oder Tipps von Profis gibt es im Magazin unserer Heimatzeitung. Auf 73 Seiten teilen 33 Hobby-Bäckerinnen und Bäcker rund 60 Rezepte. Und selbstverständlich sind auch Küchenfeen aus dem Landkreis Dillingen wieder vertreten.

Rezepte gibt es in den Rubriken „Kuchen und Torten“, „Klein und Fein“ und „Desserts“. In dem mehrseitigen Sonderteil geht es dieses Mal um Blechkuchen. Dabei ist es egal, ob traditionell oder modern, einfach oder aufwendig, die bewährte Streusel-Variante oder kleine Schnitten mit leckerer Creme, es ist für jeden was dabei. So etwa das leckere Rezept von Elisabeth Ullman aus Wertingen. Sie begeistert die Leserinnen und Leser wie schon in vielen Ausgaben zuvor mit einem ihrer Rezepte.

Leckere Ideen auch für Ostern

Dieses Jahr hat Ullmann im Repertoire: Küken-Amerikaner. Durch die frische gelbe Farbe und das süße Küken-Gesicht wird man quasi dazu verleitet, einen der als Küken getarnten Amerikaner zu probieren. Ullmann verwendet als „Geheimzutat“, wie sie verrät, Karotten. „Trotzdem schmecken sie wie ganz normale Amerikaner“, so die Wertingerin. Das Gebäck hat sie schon für ihre Enkelkinder gebacken, als diese noch klein waren. Die Bäckerin sagt, es sei ein typisches Frühlingsrezept, das einfach geht und jedem schmeckt.

Rezepte aus dem Landkreis Dillingen

So lässt sich auch die süße Sünde von Theresa Frech beschreiben. Sie zeigt im Zuckerguss ihr Blaubeer-Muffin-Rezept. „Sie sind einfach zu machen und kommen immer gut an“, erklärt die Finningerin. Sie sagt auch, dass die Muffins zu jedem Anlass schmecken, empfiehlt sie aber besonders zum Kaffeetisch. Besonders an den Muffins ist eine eher untypische Zutat, und zwar Joghurt. „Dadurch werden sie fluffig und leicht“, erklärt die Hobby-Bäckerin. Neben den Blaubeer-Muffins teilt Frech auch ihr Rezept für Kokos-Ananas-Schnitten. Für sie ist das Backen ein wichtiges Hobby, das sich auch für andere lohnt. „Ich backe oft am Sonntagnachmittag, dann bleibt für die Arbeitskollegen noch was übrig.“

Kirsch-Pudding-Schnitte mit Streuseln – bei wem diese Kreation Interesse geweckt hat, sollte Petra Gottschalks (Gundelfingen) Rezept ausprobieren. Mit einer fruchtigen Note durch die Kirschen schmecken die Schnitten besonders erfrischend. Michaela Fetzer aus Obermedlingen teilt gleich zwei Rezepte mit den Lesern. In der Rubrik „Blechkuchen“ findet man ihr Rezept für Nuss-Baileys-Schnitten und den Apfel-Heidelbeer-Kuchen unter „Kuchen und Torten“. Bei wem es schnell gehen muss, kann den „Rehrücken“ von Anja Hungbaur aus Dillingen backen, der geht „ruckzuck“.

