Das schwäbische Donautal präsentiert sich

Radfahren und Wandern im Fokus – Das ist nicht nur das Motto für den Tourismus bei uns im Landkreis Dillingen. Vom 18. bis 20. Januar dreht sich am Gemeinschaftsstand der Landkreise Dillingen und Günzburg alles um das schwäbische Donautal. Das Team „Tourismus & Naherholung“ von Donautal-Aktiv nutzt die CMT in Stuttgart, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten der Region für Rad- und Wanderfans zu präsentieren. „Wir freuen uns, den Besucherinnen und Besuchern zu zeigen, wie abwechslungsreich und naturnah unsere Region ist. Ob auf zwei Rädern oder zu Fuß – das schwäbische Donautal hat für alle etwas zu bieten“, so Yvonne Streitel vom Team Tourismus bei Donautal-Aktiv.

Ein besonderes Highlight am Messestand ist die Präsentation der Strecken des Donautal-Radelspaß 2025, der am 13. und 14. September rund um Wittislingen stattfindet. Schwabens größtes Radevent verspricht ein Erlebnis für die ganze Familie. „Der Radelspaß ist mehr als nur eine Radtour – er steht für Gemeinschaft, Genuss und unvergessliche Erlebnisse in einer einmaligen Landschaft“, betont Streitel. Besucher der CMT können schon jetzt einen ersten Blick auf die geplanten Routen werfen und sich auf das Event einstimmen.

Gewinnspiel: Traumtour auf dem DonauTäler-Premiumradweg zu gewinnen

In Zusammenarbeit mit dem ADFC Baden-Württemberg veranstaltet Donautal-Aktiv ein Gewinnspiel, das Radliebhabende begeistern wird. Zu gewinnen gibt es eine siebentägige Pauschalreise auf dem DonauTäler-Premiumradweg – eine der schönsten Radrouten durch die malerischen Nebenflusstäler der Donau. Einfach die Gewinnspielfrage beantworten und mit etwas Glück startet bald ein Radabenteuer durch das schwäbische Donautal.

Der Sieben-Kapellen-Radrundweg darf am Messestand nicht fehlen. Die einzigartige Route verbindet Kultur und Natur auf eindrucksvolle Weise. „Es ist ein Ort der Ruhe und Inspiration. Hier erleben Radfahrerinnen und Radfahrer nicht nur die landschaftliche Schönheit, sondern auch die spirituelle Kraft unserer Region“, beschreibt Streitel die Strecke. Auch der „DonAUwald“-Wanderweg wird auf der CMT gebührend präsentiert. Der Premiumwanderweg führt durch unberührte Natur und lädt dazu ein, die Ruhe und Schönheit des schwäbischen Donautals auf sich wirken zu lassen. „Das Wandern ist wie eine Reise zu sich selbst – ein echtes Erlebnis für Körper und Seele“, schwärmt das Messe-Team, das den Besuchenden bei der Planung ihrer Wanderungen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Auch vor Ort in Bächingen informieren

Am Messestand in Halle 9 (Stand 9A34) erhalten Besucher umfassende Informationen über die touristischen Highlights der Region. Ob Rad- und Wanderkarten oder individuelle Ausflugstipps – das Team berät gerne. Die Messe hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wer keine Zeit für einen Messebesuch hat, kann unter www.dillingerland.de, telefonisch unter 07325/9510110 oder per E-Mail info@dillingerland.de kostenlos Infomaterial bestellen. (AZ)