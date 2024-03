Das sind Freizeittipps fürs Osterwochenende im Landkreis Dillingen

Pünktlich fürs lange Wochenende geben zwei Expertinnen Tipps für Wanderungen und Radtouren in unserer Region. Welche Veranstaltungen außerdem anstehen.

Die Osterferien haben begonnen, die Feiertage stehen vor der Tür und damit ein besonders langes Wochenende. Wer nicht verreist oder plant, die Tage mit den Verwandten zu verbringen, dem könnte Langeweile drohen. Was also tun an diesen Tagen? Wir haben uns Tipps geholt bei zwei Frauen, die genau wissen, wie man seine Zeit im Landkreis Dillingen gut und sinnvoll verbringen kann.

Yvonne Streitel und Franziska Bucher arbeiten im Tourismus-Team von Donautal-Aktiv. Was sind ihre Empfehlungen? Als Mama eines Kleinkindes empfiehlt Streitel den Donauwald-Wanderweg, speziell den Teil des Wegs bei Lauingen mit dem Luitpoldhain und dem dortigen Spielplatz. "Da können die Kids auch mit dem Fahrrad mitfahren", sagt sie. Außerdem sei die Innenstadt relativ nah, mit dem weltgrößten Osternest auf dem Marktplatz gerade in diesen Tagen ein gutes Ausflugsziel. Wer ein schattiges, ruhiges Plätzchen zum Waldbaden sucht, dem empfiehlt Streitel den Herzogin-Anna-Rundweg im Höchstädter Auwald. Der beginnt am Schloss, das zwar erst am Ostermontag öffnet, das Schlosscafé habe aber immer geöffnet.

Von der Bachmuschel-Quiztour bis zum "Sinne-Reich"

Als Zusamtalerin empfiehlt Bucher den Radweg Hügelland aktiv und danach ein Eis am Wertinger Marktplatz. Der 40 Kilometer lange Rundweg führt von Wertingen über Frauenstetten, Hirschbach und Rieblingen nach Laugna und zur Denzel-Kapelle bei Emersacker. Für Bucher ist die Fahrt durch die Natur des Zusamtals ein echter "Geheimtipp". Familien empfiehlt sie eine Tour entlang des Kesseltaler Landwirtschaftserlebniswegs. Der beginnt und endet am Gasthof Krone in Bissingen und lockt nicht nur mit dem wunderbaren Panorama des Kesseltals, sondern auch mit vielen Stationen rund ums Thema Landwirtschaft: von regionalen Produkten über Kühe und Streuobstwiesen, Ackerbau und sogar einem Führerhaus eines echten Traktors.

Ebenfalls interaktiv wirds bei Quiztouren, wahlweise die Bachmuschel-Tour bei Finningen oder der Brenzufer-Pfad bei Bächingen. Für beide kann man die "Quiztour"-App aufs Handy laden, loslaufen und Fragen beantworten. "Mit ein bisschen Glück sieht man sogar die Bachmuscheln in Finningen", sagt Streitel.

Zahlreiche Konzerte finden am Wochenende im Landkreis Dillingen statt

Und ein Tipp für Naturliebhaber mit Hang zur Dramatik: der Panoramaweg Sinne-Reich. Davon gibt es vier verschiedene Schleifen, die zwischen 12 und 32 Kilometer lang sind, rund um Ziertheim, Medlingen, Wittislingen und Syrgenstein. Man wandert oder fährt auf den Ausläufern der schwäbischen Alb und hat an vielen Stellen einen tollen Ausblick ins Donautal. "Bei gutem Wetter sieht man sogar die Alpen", sagt Streitel. "Dafür muss man gar nicht so weit fahren." Alle Wanderungen und Radtouren gibt es übrigens auf der Webseite dillingerland.de im Überblick.

Und was ist abseits von Wanderung und Fahrradtour geboten am Wochenende? Hier eine Auswahl unserer Redaktion: In Wertingen können sich Interessierte in der Bethlehemkirche am Freitag um 17 Uhr eine Passionsandacht mit Ausschnitten aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach anhören. Der Eintritt ist frei. In der Stadtpfarrkirche in Wertingen findet die Musikalische Andacht der "Sieben Worte Jesu" am Karfreitag um 18.30 Uhr statt. In Gundelfingen wird zur Besinnung am Karsamstag das Konzert J.S. Bach - Bist du bei mir gegeben. Beginn ist um 17 Uhr in der Spitalkirche. Reservierung nötig.

69 Bilder Über 500 Fans feiern mit Wanted Live im T-Club in Lauingen Foto: Harald Paul

Das Mittelalter-Spektakel lockt nach Dillingen

Die Bläserphilharmonie der Stadtkapelle Wertingen spielt ein Osterkonzert. Das beginnt am Sonntag um 20 Uhr in der Stadthalle Wertingen. Rockig wirds in Deisenhofen, wenn die Bands Waidmann und Wanted am Sonntag um 21 Uhr im Gasthof Krone ihr Osterkonzert geben. Am Dillinger Schloss findet am Ostersonntag von 11 bis 22 Uhr das Mittelalterspektakel statt. Der Mittelaltermarkt kann auch noch am Ostermontag von 11 bis 18 Uhr besucht werden. Tickets gibt es an der Tageskasse.

Ab Montag, 1. April, öffnet eine Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit im Schloss in Höchstädt. Sie umfasst sieben Räume, die der Wohnung einer Familie nachempfunden sind.

Eine musikalische Lesung für Kinder gibt es wiederum am Lauinger Marktplatz, gleich neben dem Osternest. Dort liest am Samstag zwischen 9 und 15 Uhr Natalie Sahakyan aus dem Kinderbuch "Das große Abenteuer des kleinen Osterhasen" vor und spielt dazu Gitarre. Für Sahakyan ein besonderes Event, immerhin handelt es sich bei dem Buch um ihr Erstlingswerk.