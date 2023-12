Landkreis Dillingen

vor 33 Min.

Debatte über Jugendhilfekosten: "Kinder sind keine Haushaltsstelle"

Plus Die Kosten für Jugendhilfe steigen weiter. Das ist nicht neu. Im Kreis Dillingen wird die Diskussion um Einsparungen jedoch angesichts klammer Kassen immer emotionaler.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Nicht nur in Berlin ist der Haushalt Thema, auch in Dillingen wird in den kommenden Wochen viel über die Finanzen diskutiert. Und auch übers Sparen. Auch bei der Hilfe für Kinder und Jugendliche? Die Ausschussmitglieder sind sich uneins.

Das für den Kreis Dillingen schwierige Haushaltsjahr 2023 ist fast vorüber, da stehen schon wieder schwierige Haushaltsberatungen an. Im Jugendhilfeausschuss ging es kürzlich unter anderem darum, wie viele Ausgaben für diesen Bereich erwartet werden. Laut Eva Reiser, die das Jugendamt derzeit kommissarisch leitet, erwarte man in manchen Bereichen Mehrausgaben. Das liege an Tariferhöhungen fürs Personal und an der Inflation. Gleichzeitig habe der Fachkräftemangel aber auch für Einsparungen gesorgt, da man manche Hilfen nicht im gewünschten Umfang habe anbieten können. "Teilweise mussten wir stationäre Gruppen schließen und die Hilfen stattdessen ambulant organisieren", sagte Reiser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen